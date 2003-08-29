نخست وزير تركيه از اعزام نيروي نظامي ترك به عراق حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه امروز جمعه در يك گفتگوي تلويزيوني تاكيد كرد: نبايد از رفتن به عراق وحشت داشته باشيم .

اردوغان در پاسخ به سوالي در مورد احتمال اعزام نيروي نظامي از سوي تركيه به عراق گفت : بله من از اعزام نيروي نظامي ترك به عراق حمايت مي كنم .

نخست وزير تركيه با اشاره به درخواست آمريكا از اين كشور براي اعزام نيروي نظامي به عراق ، از واشنگتن خواست منطقه اي را كه تمايل دارد تركيه به آنجا نيروي نظامي اعزام كند ، مشخص كند .

اردوغان افزود: بايد هم اكنون گفته شود كه ما اين منطقه عرا ق را به تركيه اختصاص مي دهيم تا مقامات تركيه بتوانند در اين زمينه تحقيقات لازم را انجام دهند.

نخست وزير تركيه گفت : تركيه احتمالا به طور عملي در منطقه اي كه به اين كشور واگذار شود دخالت خواهد كرد ، ما اين مساله را براي تصويب به پارلمان تقديم خواهيم كرد.

اظهارات اردوغان در حمايت از اعزام نيروي نظامي ترك به عراق در حالي ايراد مي شود كه دو حزب عمده كردستان يعني حزب اتحاديه ميهني و حزب دمكرات كردستان مخالفت آشكار خود را با حضور نظاميان آمريكايي در عراق اعلام كرده اند.

گفتني است مردم تركيه واحزاب سياسي معارض دولت نيز با اعزام نيروي نظامي تركيه به عراق مخالف هستند، اما مقامات تركيه همچنان تحت فشارهاي آمريكا براي اعزام نيروي نظامي به عراق قرار دارند.