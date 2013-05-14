برگزاري دوره هاي فوق تخصصي پزشكي در بيمارستان نور افشار

به گزارش خبرگزاري مهر، بزرگترین بیمارستان فوق‌ تخصصی توانبخشی به وسعت 4 هکتار در منطقه دارآباد تهران با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور، تمدن استاندار تهران، طریقت منفرد وزیر بهداشت و فقیه، رئیس جمعیت هلال احمر افتتاح و آغاز به کار کرد.



رامین کردی رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی نور افشار در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت: این مجموعه پس از 12 سال پیگیری کار ساخت امروز به بهره‌برداری رسید که زمین آن توسط مرحوم نور افشار 50 سال پیش برای ارائه خدمات به کودکان فلج وقف شده بود. وی با اشاره به اینکه مشکلات حرکتی افزایش یافته افزود: آمارهای جهانی نشان می‌دهد ناتوانی 50 درصد رشد یافته که بالا رفتن سن امید به زندگی و شیوه زندگی یکی از دلایل این آسیب است.



وی گفت: کودکانی که مشکلات حرکتی دارند بزرگسالانی که دچار عارضه ستون فقرات هستند، جانبازان و ورزشکاران که به دلیل آسیب‌های ورزشی از فعالیت محروم می‌شوند می‌توانند از خدمات این بیمارستان استفاده کنند.



کردی در کنار هم قرار گرفتن درمان و آموزش و پژوهش را یکی از نقاط قوت مراکز تخصصی برشمرد و افزود: یک مرکز درمانی خوب فقط نباید به خدمات درمانی اکتفا کند بلکه آموزش و پژوهش نیز در این بین بسیار مهم است.



وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره‌های کوتاه مدت فوق تخصصی و تخصصی پژوهش محور در بیمارستان نور افشار آغاز شود.