دور جديد اردوي تيم ملي فوتبال دانشجويان از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين اردوي تمريناتي با حضور 27 ورزشكار برتر و منتخب دور گذشته به مربيگري دكتر احمد خداداد، مهادي مناجاتي ، فريدون معيني، عباس چمنيان و مربي دروازه بانان صابر محسن دوست از صبح امروز آغاز شده است كه در مرحله اول تمرينات به مدت 4 روز در محل مجموعه ورزشي تحقيقاتي انقلاب شهريار به تمرين مي پردازند.

اين تيم در بخش دوم اين مرحله از اردوي خود به مدت 3 روز در كمپ تيم ملي ايران تمرين خواهد كرد. بنابراين گزارش نفرات زيرازسوي كميته فني جهت شركت در اين اردومعرفي شده اند: محمد محمدي- عباس قاسمي- پژمان تيمورنژاد- رضا عطائي- سپهرحيدري- ابراهيم شكوري- روح ا... اسماعيلي- سعيد لطفي- پيروز قرباني- محمد نصرتي- حميد فتحي- پژمان جمشيدي- عباس رهنمايان- محسن گياهي- مصطفي اكرامي- حميدرضا تاجيك - محسن يوسفي- علي لشگري- مهرداد كريميان- مهرداد خادمي- سجاد بيگي- كريم مطلبي- مهدي كريميان- احمد جمشيديان- بهمن طهماسبي- فريد عابدي- سعيد دقيقي.