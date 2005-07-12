به گزارش خبرنگار"مهر" اين اردوي تمريناتي با حضور 27 ورزشكار برتر و منتخب دور گذشته به مربيگري دكتر احمد خداداد، مهادي مناجاتي ، فريدون معيني، عباس چمنيان و مربي دروازه بانان صابر محسن دوست از صبح امروز آغاز شده است كه در مرحله اول تمرينات به مدت 4 روز در محل مجموعه ورزشي تحقيقاتي انقلاب شهريار به تمرين مي پردازند.
اين تيم در بخش دوم اين مرحله از اردوي خود به مدت 3 روز در كمپ تيم ملي ايران تمرين خواهد كرد. بنابراين گزارش نفرات زيرازسوي كميته فني جهت شركت در اين اردومعرفي شده اند: محمد محمدي- عباس قاسمي- پژمان تيمورنژاد- رضا عطائي- سپهرحيدري- ابراهيم شكوري- روح ا... اسماعيلي- سعيد لطفي- پيروز قرباني- محمد نصرتي- حميد فتحي- پژمان جمشيدي- عباس رهنمايان- محسن گياهي- مصطفي اكرامي- حميدرضا تاجيك - محسن يوسفي- علي لشگري- مهرداد كريميان- مهرداد خادمي- سجاد بيگي- كريم مطلبي- مهدي كريميان- احمد جمشيديان- بهمن طهماسبي- فريد عابدي- سعيد دقيقي.
بيست و سومين دوره يونيورسياد ورزشي دانشجويان جهان- تركيه
دور جديد اردوي تيم ملي فوتبال دانشجويان از امروز آغاز شد
مرحله هفتم اردوي تمريناتي تيم ملي فوتبال دانشجويان ايران از صبح امروز در محل مجموعه انقلاب شهريار آغاز شد.
به گزارش خبرنگار"مهر" اين اردوي تمريناتي با حضور 27 ورزشكار برتر و منتخب دور گذشته به مربيگري دكتر احمد خداداد، مهادي مناجاتي ، فريدون معيني، عباس چمنيان و مربي دروازه بانان صابر محسن دوست از صبح امروز آغاز شده است كه در مرحله اول تمرينات به مدت 4 روز در محل مجموعه ورزشي تحقيقاتي انقلاب شهريار به تمرين مي پردازند.
نظر شما