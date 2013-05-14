تشویق مردم به حضور در انتخابات اصلی ترین وظیفه رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری بعدازظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با رسانه های استان افزود: اگر عکس این مسئله عمل کنیم خلاف قانون بوده و آب به آسیاب دشمن ریخته ایم.

امیری بیان کرد: نباید کاری کرد که دشمن از آن به نفع اهداف شوم خود بهره برداری کند.

وی تخریب کاندیداها را خلاف اخلاق اسلامی دانست و اظهار داشت: اصحاب رسانه باید ‌نامزدها را به سمت اعلام برنامه هایشان دعوت کنند.

امیری به ضرورت رعایت اخلاق تبلیغاتی و رقابت سالم اشاره کرد و گفت: باید رقابتهای انتخاباتی پس از 24 خرداد به رفاقتها بدل شود.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید تلاش کنیم عزت و سربلندی کنونی کشور در جهان استمرار یابد و به این عزت افتخار کنیم.

امیری همچنین بیان داشت: سپاه هیچ گونه دخالتی در انتخابات نمی کند اما در بصیرت افزایی و روشنگری تلاش خواهد کرد.

وی یکی از وظایف قانونی سپاه را پاسداری از انقلاب عنوان کرد و گفت: اگر ببینیم کسی به مملکت آسیب می رساند و با نظام عناد دارد و در خط دشمن است، قاطعانه در مقابلش خواهیم ایستاد.

امیری اظهار داشت: دشمن تلاش می کند شور و نشاط انتخاباتی و حضور مردم را کمرنگ کند و رسانه ها باید با دشمن شناسی این توطئه آنان را خنثی کنند.