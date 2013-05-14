نگفته ایم به نفع جلیلی کنار می رویم/ با حضور هاشمی ائتلاف بر اصولگرایان واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در حاشیه مراسم گرامیداشت مرحوم مرتضایی فر مربوط به وزیر شعار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیا آقای قالیباف هم به نفع جلیلی کنار خواهد رفت یا خیر؟، اظهار کرد: کسی چنین حرفی نزده است فقط گفته ایم که اگر آراء جلیلی در حد قابل توجهی باشد، ائتلاف به آن توجه می کند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ملاک های نهایی برای انتخاب ائتلاف چیست؟، افزود: ملاک اصلی نظرسنجی است البته نظر جامعتین همچنان بر وحدت اصولگرایان است که ما حتما به آن توجه می کنیم.

حدادعادل درباره مباحثی مربوط به مطرح شدن کنار کشیدن ائتلاف به نفع جلیلی تاکید کرد: نه کسی چنین حرفی زده و نه چنین تصمیمی گرفته شده است.

این کاندیدای یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که با حضور آقای هاشمی در انتخابات اصولگرایان اجماع کنند؟، گفت: هم امکانش است و هم واجب است چنین کاری انجام شود.