بابل میزبان مسابقات رزمی قهرمانی کشور شد

حبیب الله امیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین دوره این مسابقات با عنوان جام ولایت، روزهای 26 و27 اردیبهشت ماه در سالن آزادی بابل برگزار می شود.

وی افزود: تاکنون 24 تیم از استانهای مختلف کشور برای شرکت در این مسابقات دو روزه اعلام آمادگی کردند.

امیرنیا اضافه کرد: این رقابتها با همکاری اداره کل ورزش و جوانان مازندران، اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل،هیئت ورزش های رزمی مازندران و شهرستان بابل برگزار و برترین ها با نظر کمیته فنی مسابقات به تیم ملی دعوت خواهند شد.

امیرنیا، به برگزاری مسابقات کشتی یادواره 1700 شهید شهرستان بابل اشاره کرد و ادامه داد: در این مسابقات که با حضور شش تیم در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن مامطیر بابل برگزار شد، تیم شفق بابل قهرمانی را کسب کرد.

وی اضافه کرد: تیمهای جویبار و شیرگاه در این مسابقات مقام های دوم و سوم را کسب کردند.