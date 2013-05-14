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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۷

امیرنیا اعلام کرد:

بابل میزبان مسابقات رزمی قهرمانی کشور شد

بابل میزبان مسابقات رزمی قهرمانی کشور شد

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل از برگزاری مسابقات رزمی جوجیتسو قهرمانی کشور وانتخابی تیم ملی به میزبانی این شهرستان در ماه جاری خبر داد.

حبیب الله امیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین دوره این مسابقات با عنوان جام ولایت، روزهای 26 و27  اردیبهشت ماه در سالن آزادی بابل برگزار می شود.

وی افزود: تاکنون 24 تیم از استانهای مختلف کشور برای شرکت در این مسابقات دو روزه اعلام آمادگی کردند.

امیرنیا اضافه کرد: این رقابتها با همکاری اداره کل ورزش و جوانان مازندران، اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل،هیئت ورزش های رزمی مازندران و شهرستان بابل برگزار و برترین ها با نظر کمیته فنی مسابقات به تیم ملی دعوت خواهند شد.

امیرنیا، به برگزاری مسابقات کشتی یادواره 1700 شهید شهرستان بابل اشاره کرد و ادامه داد: در این مسابقات که با حضور شش تیم در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن مامطیر بابل برگزار شد، تیم شفق بابل قهرمانی را کسب کرد.

وی اضافه کرد: تیمهای جویبار و شیرگاه در این مسابقات مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

کد مطلب 2055146

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