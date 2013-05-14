  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۵۳

اروپا پناهگاه فراریان ارتش آزاد سوریه

اروپا پناهگاه فراریان ارتش آزاد سوریه

یک رسانه عرب زبان با اشاره به ادامه موفقیتهای ارتش سوریه علیه گروه موسوم به ارتش آزاد از فرار آنها به سوی کشورهای اروپایی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الخبرپرس در گزارشی با عنوان افسران ارتش آزاد سوریه در اروپا آورده است: موفقیتهای ارتش سوریه و سیطره جبهه النصره بر گروههایی که در این کشور می جنگند سبب شده است که بسیاری از ستیزه جویان و فرماندهان ارتش آزاد سوریه از جنگ فاصله بگیرند.

این پایگاه بیان کرد: بسیاری از اعضای ارتش آزاد سوریه از طریق ترکیه و برخی کشورهای عربی به اروپا می روند تا از خطوط جبهه و سیطره گروههای تکفیری به دور باشند.

رسانه مذکور اعلام کرد: آلمان کشوری که بسیاری از جنگجویان به آن رفته اند و وزارت خارجه آلمان از صدها هزار درخواست جدید خبر داده است. پس از آلمان دیگر کشورهای اروپایی میزبان این ستیزه جویان بوده اند.

این پایگاه می نویسد: در میان کشورهای عربی و غربی آمار و ارقام ثابت کرده است که بیشتر ستیزه جویان سابق ارتش آزاد در کشورهای عربی احساس امنیت نمی کنند این درحالی است که سعودی ها و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس درهای خود را به روی آوارگان سوری و ستیزه جویان بسته اند.

کد مطلب 2055189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها