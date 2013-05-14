اروپا پناهگاه فراریان ارتش آزاد سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الخبرپرس در گزارشی با عنوان افسران ارتش آزاد سوریه در اروپا آورده است: موفقیتهای ارتش سوریه و سیطره جبهه النصره بر گروههایی که در این کشور می جنگند سبب شده است که بسیاری از ستیزه جویان و فرماندهان ارتش آزاد سوریه از جنگ فاصله بگیرند.

این پایگاه بیان کرد: بسیاری از اعضای ارتش آزاد سوریه از طریق ترکیه و برخی کشورهای عربی به اروپا می روند تا از خطوط جبهه و سیطره گروههای تکفیری به دور باشند.

رسانه مذکور اعلام کرد: آلمان کشوری که بسیاری از جنگجویان به آن رفته اند و وزارت خارجه آلمان از صدها هزار درخواست جدید خبر داده است. پس از آلمان دیگر کشورهای اروپایی میزبان این ستیزه جویان بوده اند.

این پایگاه می نویسد: در میان کشورهای عربی و غربی آمار و ارقام ثابت کرده است که بیشتر ستیزه جویان سابق ارتش آزاد در کشورهای عربی احساس امنیت نمی کنند این درحالی است که سعودی ها و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس درهای خود را به روی آوارگان سوری و ستیزه جویان بسته اند.