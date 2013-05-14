طراحی دوسیستم آب شرب و غیرشرب در شهرها موجب استفاده بهینه آب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان آب و فاضلاب شهری استان افزود: مقام معظم رهبری در دهه 60چنین پیشنهادی را مطرح کردند و اگر این پیشنهاد اجرایی می شد اکنون بخش زیادی از مشکلات این بخش مرتفع می گردید.

وی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی برای مصرف بهینه آب اقدام به این کار کرده اند.

ملک حسینی اظهار داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز می توان با ایجاد چنین سیستمی در یکی از شهرهای استان، در این زمینه الگویی برای سایر نقاط کشور بود.

وی با بیان اینکه 10درصد منابع آبی کشور در این استان است، گفت: باید بسترهای لازم را برای استفاده هرچه بهتر از این ظرفیت عظیم در استان ایجاد کرد.

نماینده ولی فقیه بر صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و خواستار فرهنگسازی در این خصوص شد.

کمبود اعتبار مهمترین مانع در اجرای طرح ها

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد نیز کمبود اعتبار را یکی از مشکلات این شرکت عنوان کرد و گفت: به رغم این محدودیتها، هیچ مشکلی در خدمات رسانی ایجاد نشده و شاهد رشد خدمات کمی و کیفی هستیم.

علی صادق پور افزود: هم اکنون 100درصد جمعیت تحت پوشش این شرکت از نعمت آب سالم برخوردار هستند.

وی سرانه فاضلاب استان را 20درصد عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه از متوسط کشوری عقب هستیم.

صادق پور اظهار داشت: سیستم فاضلاب در پنج شهر استان در حال انجام است که با اتمام آنها به متوسط کشوری نزدیک خواهیم شد.

وی جمعیت تحت پوشش این شرکت را 83درصد عنوان کرد و گفت: 15 شهر و بیش از 70 روستا تحت پوشش خدمات این شرکت هستند.

صادق پور افزود: 121 هزار مشترک در استان وجود دارد که آب مورد نیاز آنها از طریق 700حلقه چاه و دهنه چشمه تامین می شود.

وی طول شبکه توزیع آب در استان را یک هزار 670 کیلومتر و تعداد مخازن ذخیره آب را 100مخزن عنوان کرد و گفت: طول شبکه جمع آوری فاضلاب در استان نیز 270 کیلومتر است.