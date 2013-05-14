ثبت انجمن های مرتبط با بخش کشاورزی در اتاق ایران

به گزارش خبرنگار مهر،علی اصغر جمعه ای عصر سه شنبه در نشست کمیسیون کشاورزی استان سمنان در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان، رویکرد تشکل های کشاورزی را در سنوات اخیر بسیار مثبت خواند و افزود: در این امور برنامه های منظم و هدفمندی را به عنوان نقشه راه انتخاب کرده ایم.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق استان سمنان نیز در این نشست گفت: در صنایع کشاورزی بیشترین اشتغال وجود دارد در صورتی که حجم اشتغال در بخش خودروسازی بسیار کمتر است.

مهدی حداد تاکید کرد: از این رو ترویج و توسعه این بخش و نگاه ویژه دولت به بخش کشاورزی بسیار مهم و اساسی است و دیدگاه کمیسیون کشاورزی نیز ترویج، بسط و توسعه تجارت کشاورزی استان سمنان است و افزایش تولید محصولات استراتژیک و صادرات نقطه هدف برنامه های این کمیسیون است.

رئیس صندوق حمایت توسعه از محصولات کشاورزی دامغان و عضو هیات موسس تشکیل انجمن پسته استان سمنان نیز در این نشست از تشکیل هسته اصلی انجمن پسته دامغان خبر داد و اظهار داشت: فراخوان عمومی برای تمامی پسته کاران این شهرستان ارسال و اواخر خرداد سالجاری مجمع عمومی آن برگزار می شود.

نادعلیزاده، انتخاب محصول استراتژیک را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: کیفیت پسته دامغان بسیار مطلوب و میزان چربی آن مفید است و اگر بتوانیم مشکل تازه خوری این محصول را رفع کنیم می توانیم در فرآوری محصول و صادرات آن اثرگذار باشیم.

وی تاسیس پایانه محصولات کشاورزی با تجهیزات کامل از قبیل فرآوری و بسته بندی مناسب را یک ضرورت کاری برای شهرستان دامغان بیان کرد.

اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان در این نشست تاسیس انجمن پسته استان و مطالعه طرح تاسیس انجمن ارگانیک گوشت با محوریت دام سنگسر را در دستور کار قرار دادند.

داریوش دربانیان نائب رئیس اتاق سمنان نیز در این نشست به نقش و جایگاه تشکل ها اشاره کرد و گفت: ایجاد و تقویت روحیه تشکل گرایی در جامعه می تواند تاثیر گذار باشد.

وی گفت: اگر تشکل ها به صورت جدی پیگیر مسائل خود باشند می توانند تاثیری مثبت در رفع مشکلات داشته نقش مهمی در تصمیم گیری های کشور ایفا کنند.

در این نشست که با حضور فعالان اقتصادی انجام شد انتخابات این صنف برگزار شد که " ترکمان " از شرکت طب پلاستیک، " احسانی " از شرکت مهدیارپلاستیک، " مومن آبادی " از شرکت توسعه عمران پرکوک، " یغمایی " از شرکت پارمیدا و " نشاطی " از شرکت دانش سازان به عنوان هیات مدیره انجمن پلاستیک استان سمنان با رای اعضا انتخاب شدند.

در حاشیه این انتخابات فعالان اقتصادی واحد های پلیمری و شیمیایی مهمترین مشکلات این بخش را نبود وجود نقدینگی، تهیه مواد اولیه پلیمیری، ثبات نبودن قیمت مواد اولیه، اعلام قیمت لحظه ای توسط بازار بورس ،تنظیم قراردادهای یکطرفه از سوی دستگاه های دولتی و اعمال سلیقه برخی کارکنان دولت و ... عنوان و اظهار امیدواری کردند که با تشکیل این انجمن و تقویت آن بسیاری از مشکلات این بخش توسط خود فعالان مرتفع شود.