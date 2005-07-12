سير صعودي اخبار زنان در گروه مطلوب روزنامه هاي كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، روزنامه هاي خرداد ماه " زن در آينه مطبوعات" در ماه گذشته داراي 3852 مورد مطلب شامل خبر ، مقاله ، مصاحبه و گزارش مربوط به مسايل زنان و دختران از 33 روزنامه منتشره در سطح كشور بوده كه تعداد اين اخبار و مطالب نسبت به ماه گذشته 13 درصد كاهش و نسبت به اخبار و مطالب خرداد سال گذشته 79 درصد افزايش داشته است.

همچنين در مجموع اخبار و مطالب كل روزنامه ها بالاترين تعداد مربوط به موضوع ساير كشورها ، در مرتبه بعد موارد مربوط به موضوع آسيب هاي اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي ، اجتماعي و در رده هاي بعدي نيز سياسي ، بهداشتي ، علمي پژوهشي ، حقوقي - قضايي ، آموزشي قرار گرفته است.

در موضوعات فرعي آسيب هاي اجتماعي نيز بيشترين عناوين مربوط به ساير آسيب ها ، خشونت و مزاحمت ، طلاق ، فرار و فساد ، سرقت ، قتل و جنايت ، خودكشي بوده است و موضوعات كلي اجتماعي نيز توسعه و مشاركت اجتماعي ، اشتغال و تامين و حمايت بوده است.

لازم به ذكر است، متن كامل اين تحليل و بررسي در صفحه اول سايت مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با آدرس www.iranwomen.org موجود است.