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۲۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۵

بررسي ها نشان مي دهد:

سير صعودي اخبار زنان در گروه مطلوب روزنامه هاي كشور

بر اساس گزارش شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان ، تعداد اخبار دسته بندي شده در گروه مطلوب خرداد ماه گذشته نسبت به ماه قبل سير صعودي داشته است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، روزنامه هاي خرداد ماه " زن در آينه مطبوعات" در ماه گذشته داراي 3852 مورد مطلب شامل خبر ، مقاله ، مصاحبه و گزارش مربوط به مسايل زنان و دختران از 33 روزنامه منتشره در سطح كشور بوده كه تعداد اين اخبار و مطالب نسبت به ماه گذشته 13 درصد كاهش و نسبت به اخبار و مطالب خرداد سال گذشته 79 درصد افزايش داشته است.

همچنين در مجموع اخبار و مطالب كل روزنامه ها بالاترين تعداد مربوط  به موضوع ساير كشورها ، در مرتبه بعد موارد مربوط  به موضوع آسيب هاي اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي ، اجتماعي و در رده هاي بعدي نيز سياسي ، بهداشتي ، علمي پژوهشي ، حقوقي - قضايي ، آموزشي قرار گرفته است.

در موضوعات فرعي آسيب هاي اجتماعي نيز بيشترين عناوين مربوط به ساير آسيب ها ، خشونت و مزاحمت ، طلاق ، فرار و فساد ، سرقت ، قتل و جنايت ، خودكشي بوده است و موضوعات كلي اجتماعي نيز توسعه و مشاركت اجتماعي ، اشتغال و تامين و حمايت بوده است.

لازم به ذكر است، متن كامل اين تحليل و بررسي در صفحه اول سايت مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان با آدرس www.iranwomen.org  موجود است. 

کد مطلب 205577

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