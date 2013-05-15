تامین اجتماعی اراضی کشاورزی مازندرانیها را بیمه می کند

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه محدودیتی در این خصوص ندارد و کشاورزانی که دارای حداقل یک هکتار زمین کشاورزی باشند، با معرفی از سوی ادارات جهاد کشاورزی به سازمان تامین اجتماعی بیمه خواهند شد.

وی گفت: این بیمه ارزان قیمت بوده و هفت تا ده درصد بیمه را کشاورزان پرداخت می کنند و مابقی را دولت تقبل می کند.

عضو کمسیون تلفیق بودجه 92 با تاکید بر اینکه شغل اکثر روستایان مازندران کشاورزی بوده و اکثر آنها بدون پوشش بیمه ای ارزان قیمت هستند این اقدام اساسی موجب تثبیت مشاغل کشاورزی و حضور روستایان در عرصه تولید و عدم تغییر کاربری زمینه های کشاورزی می شود.

نیازآذری، از بیمه گسترده کشاورزان مازندرانی خبر داد و با اشاره به اهمیت نقش بیمه در رفاه و معیشت پایدار کشاورزان ابراز امیدواری کرد: با بیمه شدن کشاورزان چرخه تولید ملی در بخش کشاورزی تقویت و پایدار شود.

نماینده مردم بابل در خانه ملت تاکید کرد: کشاورزان نقش بسزایی در خود کفایی و تولید ملی دارند و با این اقدام ارزشمند و زیر بنایی دغدغه های رفاهی کشاورزان برطرف شده و کشاورزان زحمتکش مازندرانی جهادگونه در سال حماسه اقتصادی مشارکت جدی می کنند.

مازندران دارای 11 نماینده در بهارستان نهم است.