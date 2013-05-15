  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۲

نیازآذری اعلام کرد:

تامین اجتماعی اراضی کشاورزی مازندرانیها را بیمه می کند

تامین اجتماعی اراضی کشاورزی مازندرانیها را بیمه می کند

بابل - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تامین اجتماعی، اراضی کشاورزی روستاییان استان را بیمه می کند.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه محدودیتی در این خصوص ندارد و کشاورزانی که دارای حداقل یک هکتار زمین کشاورزی باشند، با معرفی از سوی ادارات جهاد کشاورزی به سازمان تامین اجتماعی بیمه خواهند شد.

وی گفت: این بیمه ارزان قیمت بوده و هفت تا ده درصد بیمه را کشاورزان پرداخت می کنند و مابقی را دولت تقبل می کند.

عضو کمسیون تلفیق بودجه 92 با تاکید بر اینکه شغل اکثر روستایان مازندران کشاورزی بوده و اکثر آنها بدون پوشش بیمه ای ارزان قیمت هستند این اقدام اساسی موجب تثبیت مشاغل کشاورزی و حضور روستایان در عرصه تولید و عدم تغییر کاربری زمینه های کشاورزی می شود.

نیازآذری، از بیمه گسترده کشاورزان مازندرانی خبر داد و با اشاره به اهمیت نقش بیمه در رفاه و معیشت پایدار کشاورزان ابراز امیدواری کرد: با بیمه شدن کشاورزان چرخه تولید ملی در بخش کشاورزی تقویت و پایدار شود.

نماینده مردم بابل در خانه ملت تاکید کرد: کشاورزان نقش بسزایی در خود کفایی و تولید ملی دارند و با این اقدام ارزشمند و زیر بنایی دغدغه های رفاهی کشاورزان برطرف شده و کشاورزان زحمتکش مازندرانی جهادگونه در سال حماسه اقتصادی مشارکت جدی می کنند.

مازندران دارای 11 نماینده در بهارستان نهم است.

کد مطلب 2055864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها