برخورد اماکن با واحدهای چاپی فاقد پروانه در روزهای منتهی به انتخابات

احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام مهلت به واحدهای صنفی بدون پروانه برای دریافت آن از اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در هفته‌های اخیر گفت: پس از این اعلام برخی برای دریافت پروانه مراجعه کرده‌اند، اما برخی همچنان بدون توجه به موازین قانونی، به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.

وی همچنین از برخورد اداره اماکن با واحدهای چاپی بدون پروانه به خصوص در برخی پاساژهای تهران خبر داد و افزود: موارد زیادی شناسایی شد و در برخوردهای قاطعی که از سوی اداره اماکن طی روزهای اخیر با آنها صورت گرفته، نماینده اتحادیه چاپخانه‌داران همراه ماموران اماکن بوده است.

رئیس شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران تعداد واحدهای چاپی فاقد پروانه در تهران را بسیار زیاد برشمرد و گفت: خوشبختانه این بار برخورد مقتدرانه‌ای از سوی اماکن با این واحدها صورت گرفت و ما از این بابت قدردان اماکن هستیم. البته در برخی موارد هم، با دادن تذکر، تخلفات برطرف شده است.

چندی پیش اتحادیه چاپخانه‌داران تهران طی اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی بدون پروانه، مرداد ماه را آخرین مهلت برای تشکیل یا تکمیل پرونده صنفی اعلام کرد و یادآور شده بود: در غیر این صورت واحد صنفی پلمب می‌شود.