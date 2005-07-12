از مسوولان لبنان بخواهيد از رباينده 4 ديپلمات ايراني بازجويي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دراين بيانيه آمده است :



آقاي خاتمي سلام !



شما خودتان بهتر ازهر كس ديگري ماجراي ربوده شدن دو دانشجوي كشورمان يعني ( سيد محسن موسوي و احمد متوسليان) و دو نفر ديگر از همراهانشان يعني كاظم اخوان و تقي رستگار مقدم را مي دانيد و به خاطر داريم جنابعالي قول داده بوديد كه تا پايان رياست جمهوريتان سرنوشت اين 4 ديپلمات ربوده شده كشورمان را مشخص كنيد.

پس ديگر معطل نكنيد؛ چون رياست جمهوري شما رو به اتمام است و ما به وعده شما دل بسته ايم ولي هنوز جوابي نشنيده ايم.

از سوي ديگر خودتان بهتر مي دانيد كه با توجه به تحولات اخير لبنان قرار است تا 10 روز ديگر مهمترين سرنخ اين ماجرا (جعجع سركرده نيروهاي فالانژ لبنان كه در سال 1361 اقدام به ربوده اين 4 نفر كردند ) آزاد شود.

لذا از شما مي خواهيم كه با توجه به روابط بسيار خوب ايران و لبنان ، از مسئولان اين كشور قاطعانه بخواهيد كه ترس را كنار نهاده و از مسير جعجع در مورد سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني يك بازجويي كامل انجام دهند.

جناب آقاي خاتمي ؛

اگر اين 10 روز نيز مانند 23 سال گذشته و يا 8 سال تصدي شما در دوران رياست جمهوري بگذرد، شايد ديگر اميدي براي روشن شدن سرنوشت اين 4 عزيز كشورمان باقي نماند، به همين جهت قاطعانه از شما مي خواهيم كه بدون كمترين درنگي نسبت به اين موضوع اقدام فرماييد تا در مورد اين پرونده برگ سفيدي در پرونده رياست جمهوري شما باقي بماند .