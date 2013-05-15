خسارت 140 میلیارد تومانی به باغات اصفهان در پی کاهش دما

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی بحران آب با بیان اینکه مسئله آب فرابخشی است با تاکید بر اینکه بحران آب بحران جهانی، ملی و آبی است، اظهار داشت: ایران یک هشتم بارش‌های جهان را دارد و اقلیم کشور ما اقلیم خشک و نیمه خشک است.

وی با اشاره به مدیریت یکپارچه آب افزود: با همکاری وزارت نیرو طراحی‌هایی صورت گرفته است که تکمیل طرح بحران آب انجام شود.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استاندار اصفهان با بیان اینکه زاینده رود دو میلیارد متر مکعب آب کم دارد، تصریح کرد: بازسازی شبکه‌ها در دست اجرا قرار گرفته است، اما منابع آب باید تأمین شود.

وی بیان داشت: 18 تا 20 هزار هکتار زمین در اصفهان زیر کشت برنج دشت لنجان می‌رفت که اکنون از این مقدار 2 هزار هکتار برنج‌کاری می‌شود.

شیشه‌فروش در ادامه استفاده از پساب را یکی از راه‌حل‌های رفع این مشکل عنوان کرد و افزود: 150 میلیون متر مکعب استاندارد سازی را در پیش داریم.

افزایش تخریب 1.5 برابری زمین در دو دهه اخیر

وی گفت: امروز طرح مدیریت بحران با شناسایی آسیب‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 1.5 برابر تخریب زمین در دو دهه اخیر افزایش یافته است، تصریح کرد: پیش‌بینی شده است که تا سال 2050 دمای هوا دو درجه گرم‌تر می‌شود.

وی بیان داشت: همچنین مدیریت منابع طبیعی، چالش تخریب محیط طبیعی و جنگل‌ها و نیز مدیریت بیابان‌زدایی مورد توجه قرار گرفت.

شیشه فروش با اشاره به وضعیت اصفهان دما در اصفهان افزود: در اصفهان نوسان دما و تنوع داریم، چنانکه یک نقطه سه درجه زیر صفر و در یک نقطه دمای هوای گرم داریم.

وی گفت: در حال حاضر کاهش دما 140 میلیارد تومان به باغات خسارت وارد کرده است.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استاندار اصفهان افزود: همچنین در طی روزهای اخیر در حاشیه شهر اصفهان دچار وزش باد شدیدی شد که سرعت آن 97 کیلومتر در ساعت بود و این در حالی است که در اصفهان 16 نقطه بیابانی و گرد و غبار داریم که تالاب گاو خونی هم نیز دچار خشکی شده است.

خشکسالی 280 روستای اصفهان را نیازمند آبرسانی کرد

وی به کانون گرد و غبار اشاره کرد و افزود: البته در زمینه صرفه‌جویی نیز اقداماتی صورت گرفته که به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تهدیدات تبدیل به فرصت شده است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه همین خشکسالی‌ها منجر به آب‌رسانی 280 روستای اصفهان شد، ادامه داد: اثرات مستقیم خشکسالی سبب شد که 70 درصد اراضی اصفهان کشتی صورت نگیرد.

وی با اشاره به سامانه نوین آبیاری برای 80 هزار هکتار زمین در اصفهان گفت: 50 درصد از باغات با توجه به چنین سامانه ای بهینه‌سازی و آبیاری شدند.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 20 همایش علمی در خصوص بحران آب برگزار شد، اضافه کرد: اعتباراتی در این زمینه اختصاص داده شده است.