سهم منابع آبی ایران از کل جهان 2 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دائمی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی بحران آب با اشاره به مدیریت به هم پیوسته آب اظهار داشت:در حال حاضر برنامه‌ریزی منابع آب و ایجاد تعادل بین منابع آب و مصارف بخش مختلف است که اهداف توسعه پایدار، کاهش فقر، کمبود آب و رقابت غیرعادلانه برای تخصیص و مصرف آب دنبال می‌کند.

وی افزود: باید نگاه‌ ما به مسئله آب با توجه بحران موجود به بهره‌وری آب باشد، چراکه هیچ مؤلفه‌ای در جهان نیست که بدون آب ممکن باشد.

معاون وزیر نیرو افزود: مدیریت به هم پیوسته آب شامل توسعه و مدیریت هماهنگ منابع طبیعی انسانی‌، آب و خاک می‌شود.

وی تأکید کرد: دو سوم پهنه کشور دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است که توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارش و منابع آب یکی از ویژگی‌های آب و هوای کشور است که سهم ایران از جهان 1.3 درصد و از منابع آب 2 درصد است.

دائمی با بیان اینکه دو درصد آب شیرین و 52 درصد چاه‌ها و نیم درصد پساب‌ها هستند،ادامه داد:97 درصد محل تأمین آب از رودخانه‌هاست که 96 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده است که 43 درصد آب سطحی است.

وی تصریح کرد: ایران از نظر وضعیت اقلیمی جزو کشورهای خشک جهان است که البته روی کمربند خشکی جهان قرار دارد.

معاون وزیر نیرو گفت: براساس پیش‌بینی سازمان ملل در سال 2050 با بحران آب در جهان روبه‌رو هستیم.