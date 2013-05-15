استفاده از طرح های دانش بنیان در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در نشست هم اندیشی چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل اظهار کرد: یکی از اهداف مهم سند چشم انداز در افق 1404، تبدیل ایران به قدرت اول آسیای جنوب غربی در تولید علم است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر تامین زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف گفت: خوشبختانه در دولت نهم و دهم اقدامات موثری در این حوزه صورت گرفته است که افزایش قابل توجه حجم تولیدات علمی کشور و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای دنیا نمود عینی این اقدامات است.

فروزان مهر با بیان این که توسعه اقتصادی باید بر مبنای دانایی شکل بگیرد، بیان کرد: براساس سند جامع علمی کشور و سایر اسناد بالادستی، 50 درصد تولید ناخالص ملی از محل تولیدات دانش بنیان تامین خواهد شد.

وی افزود: براساس احکام و تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، سهم تحقیق و توسعه نیز از وضعیت کنونی باید به سه درصد ارتقا یابد و برای تحقق این مهم ظرفیت هایی همچون منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق خطرپذیری در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دهه چهارم انقلاب، دهه توسعه تجاری سازی ایده ها ست و بیشترین ارزش افزوده و تولید ثروت باید از این طریق تامین شود.

فروزان مهر با تاکید بر افزایش تعامل و ارتباط صنعت با دانشگاه گفت: ظرفیت های خوبی در منابع انسانی و امکانات و تجهیزات به وجود آمده است و در صورت ارتقای تعامل این دو بخش شاهد افزایش تولیدات علمی خواهیم بود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش سهم درآمدهای نفتی و اتخاذ این رویکرد از سوی دولت در بودجه اظهار کرد: یکی از بهترین راهکارهایی که می تواند ما را در نیل به این هدف یاری رساند توسعه صادرات غیر نفتی و کالاهای دانش بنیان است.

استاندار خراسان رضوی افزود: استفاده از طرح های مبتنی بر دانش و تجاری سازی ایده ها علاوه بر تاثیر مستقیم بر اشتغال و کارآفرینی، به بهره وری نیروی کار و سرمایه، کاهش هزینه های تولید، ایجاد مزیت های رقابتی در کالاهای تولیدی و جذب بازارهای جدید منجر می شود و در نهایت توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

در این جلسه خیام نکویی، معاون فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، ایجاد معاونت یاد شده و برگزاری جشنواره علم تا عمل را بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری عنوان و اظهار کرد: برگزاری این جشنواره محدود به بازه زمانی خاصی نیست بلکه فرآیند دائمی برای رصد توانمندی علمی استان ها به شمار می رود.

معاون فناوری و نوآوری ریاست جمهوری از این جشنواره به عنوان اتفاقی برجسته و موثر درحوزه تجاری سازی ایده ها یاد کرد و افزود: یکی از مهم ترین ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از تجاری سازی علم و فناوری ست که نماد آن برگزاری جشنواره ی علم تا عمل است.

نکویی گفت: از پارک های علم و فناوری و دفاتر نخبگان در استان ها انتظار می رود تا ضمن ایجاد بستر برای نمونه سازی اختراعات، از شرکت های دانش بنیان حمایت ویژه ای داشته باشند.

وی با اشاره به حمایت های صورت گرفته از شرکت های دانش بنیان، نخبگان و صاحبان ایده طی دولت نهم و دهم تصریح کرد: علی رغم تحریم های مختلف شاهد دستیابی ایران به دستاوردهایی علمی هستیم که پیش از این در انحصار کشور های معدودی بوده است.

معاون فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب بهترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی را حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست و افزود: از همین رو در جشنواره علم تا عمل سال گذشته، 100میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از شرکت های منتخب اختصاص یافت.

نکویی گفت: در جشنواره ی چهارم نیز این رویکرد حمایتی حفظ و اعتبار یاد شده تخصیص خواهد یافت.

احسان ارکانی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن ارایه گزارشی، تعداد طرح های ارسال شده به دبیرخانه جشنواره طی سال 90 را 169طرح عنوان کرد و گفت: از این تعداد 60 طرح منتخب و به جشنواره کشوری راه یافت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از میان طرح های یاد شده چهار طرح در سطح ملی و دو طرح در سطح استانی برگزیده شناخته شدند.

ارکانی افزود: سال گذشته نیز شاهد افزایش چشم گیر طرح های ارسالی و رسیدن به تعداد 253 مورد بودیم که از این تعداد 80طرح، منتخب شدند.

وی اظهار کرد: در این میان چهار طرح در سطح ملی و یک طرح در سطح استانی برگزیده شناخته شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در ادامه پیروزی انقلاب اسلامی را منشا تحولاتی بزرگ درایران، خاورمیانه و جامعه جهانی دانست و گفت: می توان چهار دهه عمر پربرکت انقلاب را به دهه های توسعه آموزش های عمومی، علمی، پژوهشی و اقتصاد دانش بنیان تقسیم کرد.

ارکانی با تاکید بر حمایت همه جانبه از تجاری سازی ایده ها گفت: ناکافی بودن حمایت های مادی و معنوی، عدم تشویق صاحبان ایده، عدم حمایت از فعالیت های فناورانه ی بخش های دولتی و خصوصی مهم ترین چالش ها در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار می رود.

گفتنی ست این نشست یک روزه با حضور معاونان استانداری های سراسر کشور، مدیران کل آموزش و پژوهش، روسای پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و روسای دفاتر نخبگان در محل تالار اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار شد.