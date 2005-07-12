به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، فيشر در گفتگو با برنامه خبري كانال يك تلويزيون استراليا اظهار داشت، اسلام دشمن غرب نيست بلكه دشمن متعصباني است كه بايد آنها را از ديگران جدا در نظر گرفت.

وي با تأكيد براين كه نبايد اجازه داد ترور الگوهاي دموكراتيك را تخريب كند، افزود، ابزار سياسي تنها راه برخود با تندروان است.

فيشر به دولتهاي اروپايي هشدار داد كه در پاسخ به اقدامات تروريستي با گامهاي كوركورانه كه به واسطه خشم و انزجار هدايت مي شوند گام برندارند.

وي در رابطه با اظهارات "چارلز كلارك" وزير كشور انگلستان، در زمينه ضبط مكالمات تلفني و رديابي سيستم پيامهاي كوتاه سراسر اروپا گفت، اگر چنين اقداماتي ادامه پيدا كند اين راه به برخورد تمدنها منتهي مي شود.

رئيس جمهور استراليا در حالي كه اولين سالروز سمت خود را جشن مي گرفت گفت، اطمينان دارم استراليا در فهرست اقدامات تروريستي قرار ندارد.

وي با اشاره به قوانين ضد ترور برخي كشورها كه عملاً عليه مسلمانان به كار مي رود گفت، براي دولت استراليا تصويب اقدامات تازه پس از حملات لندن ضرورتي ندارد.

وي همكاري ثمربخش بين اقليت مسلمان و مقامات رسمي اين كشور را مورد قدرداني قرار داد وهمچنين از نقش حياتي «انجمن اعتبار ديني اسلام» در استراليا كه نماينده اصلي مسلمانان اين كشور به شمار مي رود تقدير كرد.

به گزارش اسلام آن لاين، از سال 2004 فيشر اقدام مثبتي در راستاي وضعيت اقليت مسلمان اين كشور صورت داده است.

وي در ماه رمضان گذشته نمايندگان مسلمان را به مهماني افطار دعوت كرد و همچنين در بيست و پنجمين سالگرد تأسيس « انجمن اعتبار ديني اسلام» شركت كرد.

جمعيت مسلمانان استراليا 300 هزار نفر تخمين زده شده كه اين تعداد 4 درصد از 8 ميليون جمعيت كشور را تشكيل مي دهد.

اسلام در سال 1912 در استراليا به رسميت شناخته شد و پس از آيين كاتوليك دومين دين بزرگ اين كشور به شمار مي رود .