در مقابل كساني كه بدعت هاي گذشته را توجيه مي كنند نبايد سكوت كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از رسا، آيت الله مصباح يزدي درهمايش نقش بانوان در تشكيل دولت اسلامي، يكي از سنت هاي الهي را فراهم شدن زمينه بر اي انتخاب راه توسط انسانها دانست و گفت: اراده الهي در عالم است كه زمينه انتخاب به اختيار براي انسانها فراهم شود تا هر شخصي مسير را آزادانه انتخاب كند.

وي با ابراز تاسف از اينكه پيش از انقلاب اسلامي بانوان نسبت به وظيفه اجتماعي خود علم نداشتند تصريح كرد: در سايه رهنمودهاي امام خميني (ره) بانوان مسلمان و شيعه متوجه شدند كه آنها هم يك وظيفه اجتماعي دارند و بايد در برابر كفر و ظلم ايستادگي كنند و بدانند كه دردفاع از اسلام فرقي بين زن و مردم وجود ندارد.

رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با اشاره به اينكه اگر كسي بتواند با مشورت شخصي را از يك گرفتاري نجات دهد ولي اين كار را نكند خيانت كرده است، تاكيد كرد: نمي شود اگر كسي در امر مهمي مشورت خواست از مشورت دادن به وي خودداري كرد و گفت كه من غيبت نمي كنم و كاري ندارم چون تخريب يا غيبت مي شود ولي اگر زماني قرار شد به كسي راي بدهد كه براي اسلام، نظام اسلامي و مصالح اسلامي مي داند ضرر دارد نمي شود از مشورت خودداري كرد و گفت غيبت مي شود.

اگر عيب شخص را نگوييد مردم را به چاله انداخته ايد . برخي فكر مي كنند تقوي يعني در اين موارد سكوت كردن كه مبادا غيبت شود . دراينجا غيبت واجب هم داريم.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم اضافه كرد: دراين مورد اگر حقايق را نگوييد به شصت ميليون نفر خيانت كرده ايد . كسي كه اندكي شعور داشته باشد مي فهمد در جايي كه مصالح كشور مطرح است بايد مردم را روشن كرد. در مورد كساني كه معلوم است طرفدار بدعت هستند و بدعت هاي گذشته را توجيه مي كنند نبايد سكوت كرد.

آيت الله مصباح يزدي بحث هاي تلويزيوني دردور دوم انتخابات رياست جمهوري را مد نظر قرار داد و ياد آور شد: در برنامه مناظره تلويزيوني طرفين نشستند و نسبت به يكديگرافشاگري كردند؛ تعدادي رعايت ادب كردند ولي برخي كاملا بي ادبانه وناجوانمردانه طرف خود را كوبيدند . آنها غيبت نبود و اشكال نداشت ولي اگر كسي ديگري در يك جلسه خصوصي بگويد فلان شخص داراي چنين فكري است و از رفتار گذشته آن پند بگيريد، غيبت ، تخريب و حرام مي شود؟ اين همان مقدس مابي است كه معاويه در برابر اميرمومنان بكار برد.