به گزارش خبرنگار مهر، کلافهای، خستهای، هوای داغ تابستانی بیطاقتت کرده است، میخواهی زودتر کارت را انجام دهی، عجله داری؛ اما عبور از خیابان و گردش اتوبوس و تاکسی به سمت حرم نظرت را عوض میکند. اتوبوس میپیچد در خیابان امام رضا(ع) همه خیره میشوند به شیشه جلوی ماشین. دستت را آرام روی سینه میگذاری و میگویی: السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع) این غوغای عاشقی است، زلزله دلها در شهر بهشت و رسم مشهدیها برای دلدادگی است.
از شمال تا جنوب از شرق تا غرب؛ در هر نقطه ای که ایستاده باشند رو به روی حرم؛ جهتها به هم میریزد، انگار مغناطیس دلها حرکت را یاد میبرد؛ مثل قلب آن پیرمرد؛ وقتی دست روی سینه میگذارد و با اشکی زیر چشم میگوید: سلام آقا!
اصلا نمیشود مشهدی باشی، ولی امام رضا(ع) توی زندگی ات جریان نداشته باشد؛ نمیشود مشهدی باشی، مجاور باشی و هر روز از خیابانهای دور و نزدیک شهر بهشت عبور کنی و سلامی به آقا ندهی، نمیشود مشهدی باشی و هر روز دلت برای همسایه مهربانت تنگ نشود.
و شاید به همین دلیل است که خیابانهای مشهد مقدس از دیرباز شاهد رسمی است که شهروندان این شهر با اجرای آن در خیابانهای منتهی به حرم ملکوتی امام رضا(ع) برای لحظاتی از بندهای روزمرگی رها شده و کبوتر دلشان را به بارگاه ملکوتی ثامن الائمه روانه میکنند.
مشهدی ها هنگام عبور از خیابانهای نزدیک به حرم همین که چشمانشان به بارگاه نورباران امام میافتد، از همان فاصله دور یا نزدیک دست به سینه زده و خالصانه سلام میگویند؛ این صحنه آسمانی است که هر بیننده ای را میخکوب میکند.
تاثیر شگرف رسم مشهدی
علی یکی از شهروندان قدیمی این شهر است، او هر روز با عبور از عرض خیابان به امام سلام میدهد. او به خبرنگار مهر میگوید: با سلام دادن آرامش خاصی پیدا میکنم و خداوند این توفیق را به من داده است که روزی دوبار عرض ارادت داشته باشم.
وی میافزاید: مشهدیها در هر نقطه و موقعیتی که باشند به محض این که چشمانشان به گنبد حرم «آقا» بیفتند، دست به سینه شده و با احترام وتواضع خاصی سلام میگویند واز این طریق درود و تهنیت خود را نثار امامشان میکنند.
وی با اشاره به تأثیر شگرف این رسم مشهدیها درزندگی شخصی و اجتماعی آنان تصریح میکند: سلام کردن به آقا آغاز خوبی هاست؛ این سلام سبب میشود که شهروندان با آرامش خاطر، به زندگی دنیوی خود رنگ وبوی آسمانی داده و آنرا با معنویت برگرفته از سیره رضوی گره بزنند.
رضا یکی دیگر از شهروندان این شهر است که سلام دادن به امام مهربانیها را سنت خانوادگی خود میداند. او میگوید: از زمانیکه به یاد دارم، مشهدیها به این آیین پایبند بوده و آنرا هیچگاه ترک نکردهاند، حتی زمانیکه که برای مسایل روزمره زندگی خود عجله دارند. وی ادامه میدهد: بعضی از میدانها و خیابانهای شهر هستند که به حرم مطهر ختم میشوند، از این قسمت شهر که عبور کنید ناخودآگاه به سمت حرم چرخیده و سلام میدهید.
او با بیان این که مشهدیها سلام دادن موقع عبور از خیابانها را نمیتوانند از زندگی روزمره حذف کنند، ادامه میدهد: در این میان، کسبه اهمیت خاصی برای این موضوع قائل هستند، به نحوی که قبل از باز کردن مغازه خود، روبه حرم ایستاده و ضمن سلام دادن صلوات خاصه امام را نیز قرائت میکنند.
غوغای عاشقی از تپه سلام تا پشت بامهای شهر
وی با بیان این که سلام دادن به آقای مهربانیها در میان اقشار مختلف جایگاه خاصی دارد، میافزاید: این موضوع ریشه تاریخی داشته و علاوه بر مجاوران، زائران نیز از گذشتههای دور در ورودی شهر، این سنت نیکو را انجام میداده اند.
وی ادامه میدهد: این مکان که در گذشته مشرف به شهر و حرم مطهر بوده است، به نام «تپه سلام» معروف شده است.
وی با بیان اینکه بعضی از مشهدی های قدیمی هم هر روز این رسم را از پشت بامها بجا میآوردند، تصریح میکند: گنبد طلایی آقا از پشت بام بسیاری از واحدهای مسکونی این شهر قابل رویت است.
وی اضافه میکند: همچنین احداث ساختمانهای مرتفع در شهر بهشت، امکانی را فراهم ساخته تا بسیاری از شهروندان از همان پشت پنجره منازل خود چشمها را لبریز از نور کنند.
پرواز دلها با زیارت مجازی
البته این تمام ماجرا نیست! زیرا در عصردیجیتالی، این روزها عاشقان امام با مراجعه به سایت آستان قدس رضوی، در دنیای بیحد و مرز اینترنت گوشهای را با نابترین کلمات به رواقی مطهر تبدیل کرده و در کنارپخش مستقیم از روضه منوره، سلام گویان پرواز دلهای عاشق را در حرم به تماشا مینشینند
گزارش: امیر پرورش
