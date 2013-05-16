تاخیر در تصویب بودجه 92 خبرهای ناخوشایندی به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، فرخ مسجدی صبح امروز پنج شنبه در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی با انتقاد از تصویب دیرهنگام بودجه گفت:چون بودجه سال 92 هنوز تصویب نشده است به همین خاطر اولین جلسه از جلسات شورای توسعه استان نیز به تبع استان با تاخیر برگزار می شود.

وی افزود: منتظریم که بودجه ابلاغ شود و به محض ابلاغ بودجه ، سیاستگذاری های از پیش تعیین شده را اجرایی خواهیم کرد.

مسجدی گفت:سال های قبل وقتی که لایحه بودجه تنظیم می شد ، ما حدود امکانات خود را می دانستیم و با توجه به ان برنامه ریزی می کردیم ولی امسال تغییرات زیادی که در لایحه صورت گرفته است امکان برنامه ریزی برای کارهای عمرانی را از ما خواهد گرفت.



وی در ادامه سخنان خود گفت:در قانون بودجه خبرهای ناخوشایندی وجود دارد و اعتباری که از 10 درصد باقی مانده صندوق اعتبار ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده بود هم اکنون با سیاست جدیدی، 10 درصد ورودی به صندوق به اشتغال اختصاص خواهد یافت .

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن خوب ارزیابی کردن سفر هیات دولت به آذربایجان شرقی گفت:راه آهن تبریز -تهران -مشهد که قرار شد در اسرع وقت مورد بهره برداری قرار گیرد به نوبه خود ، باعث افزایش اشتغال در این سه استان کشور خواهد شد.

وی همچنین گفت:توسعه استان ، وابسته به پروژه های عمرانی و اقتصادی است و نهادهای ذیربط باید نهایت تلاش خود را در زمینه اتخاذ تدابیر مناسب به کار گیرد.

مسجدی در پایان سخنان خود از برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در تبریز و برگزاری همایش تجلیل از خیرین در تهران با محوریت زلزله منطقه ارسباران خبر داد.