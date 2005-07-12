همايش سفيران نور برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" حجت الاسلام محمد حسين موسي پور معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي ضمن اعلام اين خبر گفت : در همايش فوق منتخبين روحانيون مستقر سراسر كشور و مسئولين اجرايي طرح استقرار حضور دارند .

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي افزود : اين روحانيون طي دو روز با تشكيل پنج كارگروه فرهنگي ، آموزشي ، منشور تبيلغ ، تبليغ در مناطق ويژه و كارگروه پشتيباني ، به بازبيني و بررسي راهكارهاي بهينه سازي و كارآمدي بيشتر طرح خواهند پرداخت .

وي در ادامه از فعاليت مبلغان در مناطق مختلف كشور خبر داد و گفت : حضور هزار مبلغ در مناطق روستايي و محروم كشور ، بمنظور فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي ، اقدامي ر راستاي توسعه عدالت فرهنگي و تبيين و گسترش فرهنگ و ارزشهاي اسلامي است .

بر اساس اعلام واحد ارتباطات و رسانه هاي معاونت امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي ، حجت الاسلام موسي پور با تأكيد بر اينكه حضور مبلغان در مناطق مختلف كشور ، كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي و آسيبهايي از قبيل اعتياد و ارتقاي فرهنگ عمومي را در پي داشته است ، يادآور شد : روحانيون مستقر علاوه بر امور آموزشي ، تبليغي و ارائه خدمات ديني ، در كارهاي عام المنفعه ، پيشبرد طرحهاي عمراني و همچنين احداث مراكز فرهنگي و ديني نيز نقش ارزنده اي دارند .