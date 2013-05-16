کار برداشت گندم و جو در خرم آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر پنج شنبه در جلسه كميته برداشت محصولات كشاورزي در سخناني به تشريح وضعيت اراضي كشاورزي شهرستان پرداخت و اظهار داشت: امسال 80 هزار هكتار از اراضي شهرستان خرم آباد زير كشت گندم و جو رفته است.

وی ادامه داد: از اين ميزان بيش از 12 هزار و 800 هكتار به كشت گندم آبي، بيش از 48 هزار هكتار به كشت گندم ديم، هزار و 500 هكتار به جو آبي و 17 هزار هكتار به كشت جو ديم اختصاص يافته است.

فرماندار مرکز لرستان یادآور شد: با توجه به شرايط خاص اقليمي شهرستان برداشت گندم از اوايل خرداد آغاز و تا اواخر مرداد ماه به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت.

وی در بخش ديگر از سخنان خود به خريد گندم از كشاورزان در سال زراعي جاري اشاره کرد و گفت: همه تمهيدات لازم براي تسهيل در امر خريد گندم كشاورزان و صرفه جويي در وقت و هزينه آنها صورت گرفته و در این راستا با همكاري بخشداران مراكز خريد گندم در مراكز بخشهاي شهرستان نيز داير خواهد شد تا كشاورزان بتوانند راحت تر گندم توليدي خود را به مراكز خريد عرضه کنند.

فرماندار خرم آباد ادامه داد: بر اساس توافقات صورت گرفته بين مسئولان جهاد كشاورزی و بانك سپه به عنوان بانك عامل مقرر شد كه وجه خريد گندم كشاورزان در اسرع وقت به آنها تحويل داده شود.

ولی پوری همچنین با تاکید بر اتخاذ تمهيدات لازم درخصوص آماده سازي سيلوها و انبارهاي مراكز خريد گندم قبل از آغاز فصل برداشت، افزود: تأمين سوخت كمباين ها و دستگاههاي كشاورزي، تعيين نرخ ساعت كاري ادوات كشاورزي بويژه كمباين ها، بررسي و تاييد وضعيت باسكول هاي توزين محصولات كشاورزي توسط اداره كل استاندارد نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

