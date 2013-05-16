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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

صفرپور در گفتگو با مهر:

طرح رحمت در طبس اجرا می شود/ توزیع اقلام مورد نیاز مردم در20 واحد صنفی

طرح رحمت در طبس اجرا می شود/ توزیع اقلام مورد نیاز مردم در20 واحد صنفی

طبس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان طبس از اجرایی شدن طرح رحمت در طبس خبر داد و گفت: در این طرح 20 واحد صنفی اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با 10 درصد تخفیف ارائه می کنند.

علی صفر پور در گفتگو با مهر، اظهارکرد: به جهت اینکه در ماه رجب که ماه رحمت است قرار گرفته ایم طرح رحمت در راستای تنظیم بازار در طبس اجرا می شود.

وی افزود: 13 واحد صنفی  مواد غذایی و پروتئینی و خوارو بار، سه واحد تولیدی و صنعتی مواد لبنی و پروتئینی و چهار واحد صنفی مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در این طرح همکاری می کنند.

وی گفت: استفاده از حداکثر پتانسلیهای صنفی و صنعتی هر شهرستان با همکاری واحدهای تولیدی شرکتها و نمایندگیهای پخش کالا، عمده فروشان و بنکداران مستقل از اهداف این طرح است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان طبس هدف طرح رحمت در ماه رجب المرجب را  حمایت از مصرف کنندگان وعرضه مستقیم کالاهای اساسی با 10 درصد زیر قیمت بازار از تولید به مصرف کننده عنوان کرد.

صفرپور تصریح کرد: ‌با اجرای این طرح نه تنها جلوی افزایش قیمت گرفته می‌شود، بلکه مردم به راحتی می‌توانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
 

 

کد مطلب 2056391

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