527 طرح توسعه بخش کشاورزی در شهرستان بیجار تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمداله کریمی ظهر امروز در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیجار گفت: به برکت سفر مقام معظم رهبری بیش از سه میلیارد تومان برای اجرای طرح های کشاورزی به بیجار اختصاص پيدا كرده است.

وی افزود: احداث زیرساخت های مجتمع گلخانه ای قباسرخ، توسعه باغات سد گلبلاغ و احداث زیرساخت های مجتمع دامپروری خاندانقلی از مهمترین پروژه های مصوب بخش کشاورزی در طی سفر معظم له به شهرستان است که از پیشرفت 100 درصدی برخوردار بوده است.

فرماندار بیجار ادامه داد: از محل اعتبارات توسعه بخش کشاورزی تاکنون در این شهرستان 527 طرح با مبلغ 41 میلیارد تومان توسط کارگروه کشاورزی شهرستان بیجار مصوب شده است که 440 طرح اولویت بررسی و به بانک عامل با اعتبار 31 میلیارد تومان معرفی شده اند.

کریمی یادآور شد: از میزان طرح های مصوب و معرفی شده به بانک، مجریان تعداد 236 طرح با اعتبار بیش از 10 میلیارد تومان موفق به اخذ تسهیلات شده اند و 79 طرح نیز در مرحله پرداخت تسهیلات است.

وی یادآور شد: تعداد 197 فقره پرونده طرح اقتصاد مقاومتی با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیز به بانک ارسال و در حال پرداخت تسهیلات است.