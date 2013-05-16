100 عنوان مجله و روزنامه قدیمی در کتابخانه علامه رفیعی قزوین موجود است

محمدحسین خاکساران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این نشریات در شماره های مختلف آماده سازی شده که شامل مجموعه ای ارزشمند از قدیمی ترین روزنامه ها است.



وی اضافه کرد: روزنامه وقایع التفاقیه، شماره های مختلف روزنامه اطلاعات از سال 1307 تا 1371 ، روزنامه کیهان ا ز سال 1351 تا 1371 ، روزنامه سلام سال 1370 ، روزنامه جمهوری اسلامی از سال 1359 تا 1365 ، روزنامه اتیه از سال 1374 تا 1381 از مهمترین روزنامه های موجود در آرشیو این کتابخانه هستند.



خاکساران یادآورشد: روزنامه آیندگان از سال 1350 تا 1357، شماره های روزنامه بامداد در سال 1358 ، روزنامه ولایت 1372 ، روزنامه انقلاب اسلامی 1358 تا 1360 از جمله این روزنامه ها هستند.



این عضو شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه گفت: مجلات دانشمند، عکس، رادیو تلویزون، دامپزشکی، دندان پزشکی، مجله دانشکده پزشکی، سخن، عمران قزوین، ده کودج، زراعت، چغندر قند، حمایت حیوانات، بانک سپه، بانک مرکزی، پیام، مکتب اسلام، موسیقی، هووخت، پیوند، ارمغان، کاوه، حدیث، تعاون، رنگین کمان، سروش، بانوان و تهران مصور از جمله مجلات زیبای قدیمی موجود در گنجینه کتابخانه علامه رفیعی قزوین هستند.



وی اظهار داشت: البته شایسته است با حمایت مسوولان امکانات و شرایط مناسب تری برای نگهداری این منابع تهیه شود.



خاکساران اضافه کرد: همچنین خانواده هایی که دارای کتب و آرشیو مجلات و روزنامه های قدیمی هستند می توانند با اهدای ان ها به کتابخانه های عمومی امکان حفظ دائمی و مناسب و استفاده عموم افراد جامعه از آن ها را فراهم کنند.



این کتابدار قدیمی استان قزوین اضافه کرد: محققان و پژوهشگران می توانند با مراجعه به کتابخانه عمومی علامه رفیعی از این گنجینه های گرانبها برای تحقیقات خود استفاده کنند.



خاکساران در پایان گفت: امیدواریم با پشتیبانی مسئولان در آینده نزدیک شاهد رونق هر چه بیشتر کتابخانه ها و کتابخوانی در سطح استان باشیم.