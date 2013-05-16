روابط عمومی ها نقش محوری و اساسی در دستگاه های اجرایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی عرب صبح پنجشنبه در گردهمایی مسئولان روابط عمومی ادارات زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان، ضمن بیان اینکه کارکنان بخش روابط عمومی باید سه اصل دقت، صداقت و امانتداری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند اظهار داشت: روابط عمومی به عنوان پیشانی و مغز متفکر هر دستگاه اجرایی فعالیت می کند.

وی همچنین اضافه کرد: روابط عمومی ها نقش اساسی و محوری در شناساندن دستگاه های اجرایی در جامعه و شهروندان و تاثیر مهمی در جلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه اجرایی دارند.

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان ارتقای نظام زندانبانی را مهمترین هدف و شعار سازمان زندانها در سالجاری عنوان کرد و با اشاره به آشنا نبودن بسیاری از گروه های هدف با وظایف و فعالیت های این سازمان، تصریح کرد: وظیفه روابط عمومی آگاهی دادن به جامعه و شناسایی و معرفی دستگاه در بین مردم است.

عرب خاطرنشان کرد: با برقراری ارتباط و تعامل متقابل می توان بر بسیاری از مشکلات و مسایل فایق آمد و کمیت و کیفیت تحقق این مهم را باید در کارکرد روابط عمومی ها جستجو کرد.

27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده است.