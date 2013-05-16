41 درصد جمعيت استان همدان را روستاييان تشكيل مي دهند

به گزارش خبرنگار مهر؛ مهدي ساكي در دومين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه ظهر امروز در استانداري همدان برگزار شد با بيان اينكه55 مجتمع آبرساني روستايي 41 درصد جمعيت روستاها را زير پوشش آبرساني قرارداده اند افزود: هزار و 139 فقره چاه عميق، چاه دستي و قنات منابع تامين آب هستند كه دو منبع به هر روستا مي رسد و متاسفانه منبع اول را براي تامين آب روستا ها از دست داده ايم به ناچار بايد از منبع دوم استفاده كنيم.

وي با بيان اينكه براي آبرساني سيار 25 درصد افزايش تقاضا داشته ايم افزود: در فروردين امسال 40 روستا زير پوشش آبرساني سيار قرار گرفته اند.

رئيس آب و فاضلاب روستايي با بيان اينكه در كل استان ميانگين 80 درصد روستا ها بايد آبرساني شود ادامه داد: بايد هر ماه هزار و 235 سرويس آبرساني سيار براي 40 روستا انجام شود.

ساكي با بيان اينكه 88 درصد روستا هاي استان داراي جمعيت بالاي 20 خانوار هستند اظهار داشت: يك درصد جمعيت در روستا هاي زير 20 خانوار زندگي مي كنند.

مدير عامل شرکت آب منطقه اي همدان نيز در اين جلسه با بيان اينكه از سال 67 تا 91 اين سومين بار است كه دچار بحران كمبود آب مي شويم گفت: بايد در بخش آب سياست هاي راهبردي انجام شود و اطلاع رساني به خوبي صورت گيرد.

علي كمنداني با بيان اينكه دستگاه ها بايد در زمينه كمبود آب اطلاع رساني كنند گفت: امسال در سد اكباتان سرريز نداشته ايم و حجم آب ورودي از ابتداي سال زراعي 35 بوده است.

وي با بيان اينكه صنايع بزرگ و پر آب براي تامين آب به ما فشار نياورند ادامه داد: حدود 2 ميليارد و 300 متر مكعب آب از منابع زيرزميني برداشت مي شود.

مدير عامل شرکت آب منطقه اي همدان در پایان سخنانش افزود: با استفاده از اعتبارات دولتي 621 دستگاه كنتر هوشمند نصب شده است و 61 دستگاه كنتر نيزتوسط خود مالكين نصب شده است كه هزينه براي نصب هر كنتر چهار ميليون تومان است و پرداخت اين هزينه در توان كشاورز نيست.