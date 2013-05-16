دادستانی آمل با استفاده کنندگان اموال دولتی برای فعالیتهای انتخاباتی برخورد می کند

رحیم فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، سوء استفاده از اموال و موقعیت دولتی برای تبلیغ یک کاندیدای خاص را ممنوع دانست و افزود: دادگستری شهرستان آمل مطابق قانون با متخلفان برخورد می کنند.



وی افزود: برگزاری انتخابات بدون حاشیه و بی دغدغه از خواسته و مطالبه اصلی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است.



فولادی تصریح کرد: برای تحقق برگزاری انتخاباتی پرشور و بدون حاشیه عوامل دلسوز، آگاه و معتمد شورای نگهبان و ستاد انتخابات شهرستان باید شرایط را مدیریت کنند و گروه های سیاسی باید در ایام انتخابات اخلاق محوری و رعایت موازین مربوط به آن را به طور کامل انجام و سرلوحه امور خود قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل گفت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان آمل به صورت ویژه در ایام انتخابات با تخلفات محرز انتخاباتی برخوردی جدی می کند.



فولادی افزود: دبیرخانه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادگستری شهرستان آمل فعال شده است.



وی ادامه داد: همه شهروندان و افرادی که تخلفات انتخاباتی را مشاهده کردند می توانند با شماره تلفن 3273434 تماس بگیرند.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل تصریح کرد: همه باید مقید به قانون باشیم و اعمال قانون باید درتمام عرصه وجود داشته وبه قانون احترام بگذاریم.