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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

فولادی اعلام کرد:

دادستانی آمل با استفاده کنندگان اموال دولتی برای فعالیتهای انتخاباتی برخورد می کند

دادستانی آمل با استفاده کنندگان اموال دولتی برای فعالیتهای انتخاباتی برخورد می کند

آمل - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب آمل گفت: دادستانی آمل با استفاده کنندگان اموال دولتی برای فعالیتهای انتخاباتی برخورد می کند.

رحیم فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، سوء استفاده از اموال و موقعیت دولتی برای تبلیغ یک کاندیدای خاص را ممنوع دانست و افزود: دادگستری شهرستان آمل مطابق قانون با متخلفان برخورد می کنند.

وی افزود: برگزاری انتخابات بدون حاشیه و بی دغدغه از خواسته و مطالبه اصلی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است.

فولادی تصریح کرد: برای تحقق برگزاری انتخاباتی پرشور و بدون حاشیه عوامل دلسوز، آگاه و معتمد شورای نگهبان و ستاد انتخابات شهرستان باید شرایط را مدیریت کنند و گروه های سیاسی باید در ایام انتخابات اخلاق محوری و رعایت موازین مربوط به آن را به طور کامل انجام و سرلوحه امور خود قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل گفت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان آمل به صورت ویژه در ایام انتخابات با تخلفات محرز انتخاباتی برخوردی جدی می کند.

فولادی افزود: دبیرخانه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادگستری شهرستان آمل فعال شده است.

وی ادامه داد: همه شهروندان و افرادی که تخلفات انتخاباتی را مشاهده کردند می توانند با شماره تلفن 3273434 تماس بگیرند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل تصریح کرد: همه باید مقید به قانون باشیم و اعمال قانون باید درتمام عرصه وجود داشته وبه قانون احترام بگذاریم.

کد مطلب 2056492

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