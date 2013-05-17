194میلیون یورو به احداث فاضلاب روستایی اختصاص می یابد/صدور خدمات فنی به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بنکداری بعدازظهر پنجشنبه در جمع کارکنان شرکت آب و فضلاب شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با این اعتبار مشکلات فاضلاب 110روستای کشور مرتفع می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته بخش خصوصی 1336میلیارد تومان در بخش آب و فاضلاب کشور سرمایه گذاری کرده که پیش بینی می کنیم این میزان در سالجاری به سه هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

بنکداری افزود: از ابتدای سال جاری نیز 520میلیارد تومان قرارداد بیع متقابل در بخش آب و فاضلاب کشور منعقد شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور یادآور شد: از ابتدای خرداد مرحله دوم فروش اوراق مشارکت این شرکت آغاز خواهد شد.

وی افزود: وروود این سرمایه می تواند علاوه بر عمران و آبادانی کشور، موجب کاهش نقدینگی و کاشه تورم شود.

بنکداری عنوان کرد: 100درصد اوراق مشارکت این شرکت در سال 90به فروش رسید و در سال گذشته نیز 274میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

صدور خدمات فنی آب و فاضلاب به خارج از کشور

وی از صدور خدمات فنی شرکت آب و فاضلاب کشور به سایر کشورها خبرداد و گفت: در این زمینه 500میلیون یورو قرار داد سرمایه گذاری با سایر کشورها اخذ شده است.

بنکداری همچنن تعداد پروژه های مهر ماندگار در بخش آب و فاضلاب کشور را 67 پروژه عنوان کرد و گفت: از این تعداد 20پروژه تا 24 خرداد به بهره برداری می رسد.