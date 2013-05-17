به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عصارنیا اظهار کرد: اولین نشانه مردم‌سالار بودن انقلاب اسلامی، حضور همه‌ جانبه اقشار مختلف مردم در انقلاب بود، انقلاب اسلامی ‌بر خلاف بسیاری از انقلاب‌های مشهور قرون جدید که مبتنی بر منافع طبقاتی شکل گرفته‌اند یا توسط بخش خاصی از جامعه هدایت و حمایت شده‌اند و اهداف خاص قشری، طبقاتی، فرقه‌ای را هدف قرار داده‌اند، نهضتی بود که اهداف خود را منافع همه اقشار، طبقات و توده‌های ملت با همه اعتقادات و گرایش‌های مذهبی قرار داد و به دنبال شکل‌گیری نظامی ‌بود که تمامی ‌مردم ‌ایران در آن از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: انقلاب اسلامی ‌با‌ این اهداف توانست اقشار مختلف جامعه را به صحنه مبارزه با رژیم کشانده و همه مردم را همراه کند و از این ‌رو، انقلاب اسلامی ‌را بی‌تردید می‌توان بزرگ‌ترین انقلاب مردمی ‌عصر حاضر نامید.

عصارنیا بیان کرد: در این راستا و در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات شاخصه‌ اصیل مردم‌سالاری است و نقش مردم در مردم‌سالاری دینی این است که بر اساس مبانی، موازین و آموزه‌هایی که از دین و از راه دین شناسان کسب می‌کنند، در تمام امور دست به انتخاب بزنند.

وی با اشاره به افزایش بصیرت و تفکر انقلابی شهروندان به عنوان یکی از اهداف و رویکردهای فرهنگسرای انقلاب گفت: با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری دیگر برنامه‎های این مجموعه تحت‌الشعاع انتخابات قرار می‌گیرد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اهداف و رویکردهای این فرهنگسرا افزود: تقویت احساس همبستگی شهروندان با محوریت ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت و تزریق روحیه جهادی و انقلابی در میان شهروندان و افزایش بصیرت و تفکر انقلابی شهروندان سه هدف مهمی است که همواره در تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های این فرهنگسرا مدنظر قرار داده می‌شود.

عصارنیا اظهار کرد: بزرگداشت مناسبت‌ها و رویدادهای انقلاب اسلامی با محوریت شهر، معرفی و گرامیداشت شخصیت‌ها، مفاخر و بزرگان انقلاب با محوریت شهر مشهد، ترویج مفاهیم و شاخص‌های فرهنگ انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و تبیین و ترویج فرهنگ، هنر و ادبیات انقلاب اسلامی از دیگر اهداف فرهنگسرای انقلاب است.

وی دیگر اهداف این مجموعه را حمایت از راهبردهای دفاعی و تهاجمی در برابر جنگ نرم و مشارکت با فعالان عرصه انقلاب اسلامی و همچنین جریان‌شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی با توجه ویژه به جریان‌ها و ظرفیت‌های مشهد در انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: بر این اساس سعی کرده‌ایم با توجه به رویکردهایی مانند افزایش مشارکت اجتماعی سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی، تشکل‌ها و فعالان فرهنگی شهر و ارتقای شاخص‌های فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی این اهداف را عملی سازیم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد از ارتباط با مجموعه‌های مختلف مرتبط با انقلاب اسلامی و برگزاری برنامه‌های مختلف انقلاب‌محور به عنوان دو عنصر اساسی در تدوین و تکوین اهداف فرهنگسرا نام برد و تصریح کرد: با توجه به دامنه وسیع انقلاب اسلامی، دغدغه اصلی این فرهنگسرا در سال جدید، شناسایی مجموعه‌های انقلابی و تبدیل آن‌ها به کانون‌های تخصصی خواهد بود.

عصارنیا اظهار کرد: البته با توجه به نزدیکی زمان انتخابات برنامه‌های مختلفی در راستای مشارکت حداکثری مردم تدارک دیده شده است که بر این اساس از تاریخ 14 تا 24 خرداد برنامه‌هایی تحت عنوان دهه حضور برگزار خواهد شد.

وی دخیل کردن تمامی مجموعه‌های فرهنگسرا در برنامه‌های دهه حضور را نشانگر اهمیت این موضوع عنوان کرد و افزود: البته در کنار این امر، برنامه‌های دیگر مانند یادواره شهدای انقلاب و طرح خادمین الشهداء نیز به صورت پررنگ‌تر از گذشته اجرا خواهد شد.