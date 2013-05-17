هفته پنجم کورس بهاره اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها، 51 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و 1550 متر طول به رقابت پرداختند و در پایان این رقابتها 250 میلیون ریال جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول این رقابتها، اسب ورزشی دل دل طلا با چابکسواری ستار مهرانی، کورس دوم، اسب رمانیک با اسحاق قاضی و در کورس سوم نورمحمدبهادر با اسب آی بلاگ به مقام اول دست یافتند.

در کورسهای چهارم، پنجم و ششم این رقابتها نیز اسبهای ورزشی میثاق، جاست و سردار با سوارکاری قربان محمد اودک برتر شدند.

هفته ششم این رقابتها نیز با 58 راس اسب ورزشی و در شش دور عصر جمعه برگزار می شود.

گلستان سه مجموعه سوارکاری در گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن دارد که همه فصول مسابقات سوارکاری در آن برگزار می شود.