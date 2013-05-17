  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

هفته پنجم کورس بهاره اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد

بندرترکمن – خبرگزاری مهر: هفته پنجم کورس بهاره اسبدوانی بندرترکمن عصر پنجشنبه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها، 51 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و 1550 متر طول به رقابت پرداختند و در پایان این رقابتها 250 میلیون ریال جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول این رقابتها، اسب ورزشی دل دل طلا با چابکسواری ستار مهرانی، کورس دوم، اسب رمانیک با اسحاق قاضی و در کورس سوم نورمحمدبهادر با اسب آی بلاگ به مقام اول دست یافتند.
 
در کورسهای چهارم، پنجم و ششم این رقابتها نیز اسبهای ورزشی میثاق، جاست و سردار با سوارکاری قربان محمد اودک برتر شدند.
 
هفته ششم این رقابتها نیز با 58 راس اسب ورزشی و در شش دور عصر جمعه برگزار می شود.
 
گلستان سه مجموعه سوارکاری در گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن دارد که همه فصول مسابقات سوارکاری در آن برگزار می شود.
