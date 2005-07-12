هيات نظارت پيگير تحقيق و تفحص هاي مجلس مي شود

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"، عزت الله يوسفيان نماينده مردم آمل و نايب رئيس هيات عالي نظارت مجلس ظهرامروز در گفت وگو با خبرنگاران پارلماني با اعلام اين مطلب ، افزود: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه ها و نهادها براي نظارت برعملكرد قواي سه گانه مشخص شده است كه سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90 و رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه ، كار نظارت را انجام مي دهند.

وي درباره بي نتيجه ماندن تحقيق و تفحص بازرسان كل كشور و مخصوصا نمايندگان مجلس اظهارداشت : متاسفانه كار بازرسي در كشور به خوبي آغاز مي شود اما سرانجام نامطلوبي پيدا مي كند و كسي از دستاوردهاي آن اطلاعي پيدا نمي كند .

يوسفيان در ادامه گفت : هيات نظارت مجلس به دنبال تقويت بعد نظارتي است كه به همين دليل هيات عالي نظارت را تشكيل داد تا نظارت دقيقي برعملكرد مسوولان و حتي سفر نمايندگان داشته باشد.

نائب رييس كميسيون قضايي يكي ديگر از ويژگيهاي اين هيات را رسيدگي به طرح پرسش و پاسخ از وزيران دانست وافزود: رسيدگي و پيگيري اين كميسيون باعث مي شود يك پرونده مناسب درخصوص عملكرد وزرا در اختيار مجلس وجود داشته باشد.

يوسفيان در پايان درخصوص اعضاي هيات رئيسه اين هيات نظارت گفت :جهانبخش محبي نيا رئيس، عزت الله يوسفيان ملا، نائب رئيس، محمد باقربهرامي ، عادل آذر، حسن سليماني ، فاطمه آليا، منوچهر متكي ، احمد نيكفر، حسن كامران ازاعضاي اين هيات هستند .