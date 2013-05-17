پرواز بی فرود یاک 40/ فرودگاهی که با تشییع نمایندگان بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید 27 اردیبهشت ماه سال 1380 در مسیر راه خویش سر از کاشانه برنتابیده بود، نگاه های چشم انتظاران همه رو به آسمان بود تا هواپیمای حامل دکتر "رحمان دادمان" وزیر راه و ترابری به همراه معاونین و هیئت همراه به خصوص نمایندگان فقید استان گلستان در مجلس ششم به زمین بنشیند.

مدتی از تاخیر قانونی و همیشگی هواپیما گذشت، اما هنوز خبری از رسیدن این پرواز برای افتتاح رسمی فرودگاه گرگان نبود، تاخیر بیشتر و دلهره و اضطرابها بیش از گذشته می شد و سرانجام شایعه سقوط، رنگ واقعیت گرفت و خبری ناگوار در سراسر استان پیچید.

پخش این خبر غوغایی در استان گلستان و شهر گرگان ایجاد می کند. برای یافتن محل سقوط، نیروها بلافاصله جستجو را آغاز می کنند اما باران، کولاک و مه ارتفاعات خرچنگ در استان مازندران، کار را بسی سخت کرده است، از جستجوها یک روز گذشته اما خبری نیست و با گذشت دو روز از سانحه سقوط هواپیما یاک 40 مردم استان گلستان هنوز هم در بهتی عظیم فرو رفته و باور این فاجعه بر آنان سخت است.

فاجعه ای که در آن مردم استان مدافعان حقوق خود در مجلس شورای اسلامی را از دست دادند، مدافعانی که شعار آنها کار و تلاش برای موکلان خود " از بامدادان تا بامدادان بود".

با پخش اخبار دقیق سانحه در بعدازظهر جمعه، بغض در گلو مانده مردم استان به یکباره ترکید و خبر از دست دادن برگزیدگان آنان برای خدمت، سیل اشک را بر گونه ها جاری ساخت.

فرودگاهی که با تشییع پیکرهای مطهر نمایندگان بین المللی شد

مسافران این پرواز بی فرود، وزیر راه و ترابروقت، هیئت همراره و هفت نماینده استان در مجلس شورای اسلامی بودند و قرار بود که با حضورشان فرودگاه بین المللی گرگان افتتاح شود که در نهایت با تشییع پیکرهای مطهرشان این پروژه افتتاح شد.

نگاهای چشم انتظار همه به آسمان بود و سرانجام بعد از ساعتها جستجو خبر سقوط مسافران پرواز اعلام شد و پیکر مطهرشان ابتدا در تهران با حضور رهبر معظم انقلاب و مقامات لشگری و کشوری تشییع می شود و در گلستان نیز هفت روز عزای عمومی اعلام می شود.

شهید قلمداد شدن نمایندگان فقید گلستان از جمله خواسته های خانواده و مسئولان استان است که سالهای سال همچنان در دست پیگیری است و نیاز است مجلس نیز با پیگیری این خواسته به مسئولان منطقه برای تحقق این آروز کمک کند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه نمایندگان فقید گلستان در راه خدمت رسانی به مردم منطقه و بررسی مسائل استان جان خود را فدا کرده اند، این سئول مطرح می شود که در مجلس آیا یادی از این نمایندگان فقید می شود؟

در این سانحه مردم گرگان و آق قلا حجت الاسلام "قربانعلی قندهاری" را از دست دادند که درآغاز دوره دوم نمایندگی خود نشان داده بود چه ظرفیتهای بالایی برای دفاع از حقوق موکلان خود دارد و به عنوان یک نماینده قوی و صاحبنظر شناخته شده بود.

"غلامعلی هزارجریبی" دیگر خدمتگزاری بود که این منطقه از خدمات وی محروم ماند، وی از خانواده معزز شهدا و فردی مردمدار و دلباخته راه امام خمینی(ره) بود.

صداقتی که مردم در "اترک طیار" نماینده گنبد دیدند از دلایل اصلی انتخاب وی به مصدری شد که موکلان وی امید خدمت در این سنگر را داشتند اما با سقوط یاک 40 او نیز به شهدا پیوست.

محبوبیت دکتر "عظیم گل" به عنوان فردی ساده زیست و کسی که طعم تلخ فقـــر را با تمام وجود چشیده و درد آشنای مردم محروم خطه بندرترکمن، کردکوی و بندرگز بود که سقوط این هواپیما اجازه خدمت را به او نداد.

"علی کوهساری" جوانترین نماینده مجلس ششم را مردم خطه آزاد شهر و رامیان به دلیل تلاش و کوشش شبانه روزی اش برگزیدند که پیش از رفتن به مجلس در کسوت عضویت شورای شهر آزادشهر آن را به ثبوت رسانده بود.

"سید منصور حسینی" نماینده مردم مینودشت نیز در مردمداری مثال زدنی بود و همین ویژگی بارز بود که وی را از مناصب بالای شرکت مخابرات که در سایه تخصص خود بدان دست یافته بود، جدا کرد و خدمت به مردم محروم مینودشت را سرلوحه امور خود قرارداد.

تعهد دکتر "محمدصادق صادقی" نماینده مردم علی آباد کتول از انتصاب وی به خانواده معزز شهدا نمایان است و وی توفیق خدمتگزاری به مردم در کسوت نمایندگی مجلس را در سایه اخلاصی که باعث سالها حضور در جبهه های جنگ شد، به همراه مدارج بالای علمی به دست آورده بود.

علاوه بر هفت نماینده مردم استان گلستان "معمی هلاکو" نماینده سابق مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی که عضو هیئت مدیره تهیه و تولید بالاست راه آهن جمهوری اسلامی بود نیز از کسانی است که در این سانحه به دیدار حق شتافت.

و اکنون در دوازدهمین سالگشت این هجرت ملکوتی و شاهدانه ضمن گرامیداشت یاد تمام شهدای یاک 40 از جمله وزیر راه و ترابری، نمایندگان فقید استان و همراهان این پرواز ابدی، امیدواریم سیره این عزیزان که بر مبنای تلاش بسیار برای خدمت به ملت استوار بود چون چراغی روشن در مسیر دیگر خدمتگزاران ملت قرار گیرد.

مراسم سالگرد عروج نمایندگان فقید گلستان پنجشنبه شب در مصلی گرگان برگزار شد.