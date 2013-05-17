"مرغ باران" بر شانه ناصر تقوایی نشست/ تقدیم "قلم" به پری صابری

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر در تالار وحدت برگزار شد از فعالیت‌های چندین ساله پری صابری کارگردان تئاتر در عرصه معرفی مشاهیر ادبیات ایران درحوزه تئاتر تقدیر به عمل آمد.

جهانگیر کوثری تهیه‌کننده نمایش "مرغ باران" که این روزها به کارگردانی پری صابری در تالار وحدت میزبان علاقه‌مندان تئاتر است با تقدیر از حضور هنرمندان عرصه‌های مختلف در اجرای ویژه این اثر نمایشی، پری صابری را یکی از مفاخر فرهنگ و هنر این سرزمین در معرفی هرچه بهتر مشاهیر هنری و فرهنگی کشورمان توصیف کرد.

کوثری با تقدیر از همه عوامل اجرایی نمایش ادامه داد: امشب جای ارسلان کامکار که موسیقی زیبا و جادویی این نمایش را نوشته و همچنین امیر اثباتی به عنوان طراح صحنه نمایش بین ما خالی است که امیدوارم حضور گرم این هنرمندان همواره همراه ما باشد.

وی بعد از صحبت‌های خود ضمن گرامیداشت روز فردوسی و عذرخواهی از حاضران به خاطر برخی از ناهماهنگی‌هایی که در برگزاری مراسم پدید آمد، به نمایندگی از گروه اجرایی نمایش "مرغ باران" این اثر را به ناصر تقوایی تقدیم کرد.

علی دهباشی از فعالان فرهنگی و مدیرمسئول نشریه "بخارا" نیز در این مراسم گفت: بنیاد قلم چندی است که دست به ابتکار اهدای جایزه قلم زده است که این قلم‌ها قرارست به شکل نمادین به یاد بزرگانی چون فردوسی، حافظ و خیام ساخته و به 50 نفراز چهره‌های ارزشمند فرهنگ معاصر کشورمان اهدا شود. البته تاکنون این قلم‌ها به بزرگانی چون داریوش شایگان، آیدین آغداشلو و تعدادی دیگر از بزرگان فرهنگ و هنر این سرزمین اهدا شده و امروز این افتخار را داریم که قلم مزین به نام و تصویر پری صابری را در حضور شما به وی تقدیم کنیم.

در ادامه مراسم لوح یادبودی نیز از طرف بنیاد فردوسی به پری صابری اهدا شد. در ادامه نیز نمایش "مرغ باران" به کارگردانی پری صابری برای حاضران اجرا شد.

خسرو سینایی، محمد سریر، داریوش شایگان، لیلی گلستان، رخشان بنی‌اعتماد، ناصر تقوایی، جعفر پناهی، کیانوش عیاری، تهمینه میلانی، علی رامز، ابراهیم حقیقی، جمشید گرگین، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، مهناز افشار، ساره بیات، محسن حسینی، رویا نونهالی، خانواده کامکارها و بسیاری از چهره‌های عرصه‌های مختلف هنری در این مراسم که به صورت خودجوش توسط گروه اجرایی برگزار شد، حضور داشتند.