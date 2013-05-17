جایگاه و آثار نوشتن در زندگی انسان/ عظمت قلم از دید قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، "نوشتن" جلوه اي تمام نما از شخصيت انسان است و چون تابلويي مورد بازديد نگاه ها و انديشه هاي افراد قرار مي گيرد، از اين رو گفته اند: به خاطر يك حرف، كسي دانا شمرده مي شود و به خاطر يك حرف ابله پنداشته مي شود.

اگر واقعا بفهميم هر كلمه اي كه نوشته مي شود همانند سنگي است كه در ساختمان دوستي و دشمني به كار مي رود، آنگاه تلاش خواهيم كرد كه بيهوده و كم ارزش ننویسیم. چرا که نوشتن يك جمله كوتاه، دوستي هاي ديرينه را به دشمني مبدل كرده و حتي سرنوشت كشورها را دگرگون ساخته است.

نوشته نسبت به ساير اشكال پيام ها، سنديت و رسميت بيشتري دارد و اگر نياز به ثبت دقيق پيام را احساس مي كنيم از ارتباط نوشتاري استفاده مي كنيم. با نوشته مي توان جزييات پيچيده و اطلاعات كامل را به خوبي منتقل كرد، در حالي كه در ساير كانال هاي ارتباطي معمولا انتقال دقيق جزييات پيام با مشكل همراه است. مخاطب مي تواند پيام را به دفعات بخواند و در هر بار خواندن، درجه انتقال پيام و ميزان اثرگذاري را بالاتر ببرد.

اين بينش انديشمندانه موجب گرديده كه برخي پس از سالها علم اندوزي و هنر آفريني به اين باور بالنده دست يابند كه هرچه پخته تر مي شوم، صحبت كردن و نوشتن برايم دشوارتر مي شود.

گرچه گفته ها و نوشته هاي شخص، هر دو صادرات قلبي و برگه هاي دفتر وجود ماست، اما نوشته هاي ما اسناد هميشه زنده و قابل توجهي است كه در هر زمان و در هر زمين قابل تغيير يا انكار نيست. اميرمومنان(ع) نمودار عزت و يا ذلت فرد را نوشته هاي او دانسته و مي فرمايد: نوشته هاي شخص، تابلوي نمايان عقل و خرد و نشانگر فضل و دانش اوست.(غرر الحكم،ص 49)

در فرازهايي ديگر از سخنان خويش ارزش نوشتن و قلم را چنين مي ستايد: نامه انسان ترجمان دل اوست، هر علمي كه بر كتاب نيايد، ضايع و نابود شود، دانش را با نوشتن پايبند كنيد، آنچه حفظ نشود بگريزد و آنچه نوشته شود برقرارماند.

عظمتي اين چنين براي نوشتاري هاي ارزشمند و گرانمايه موجب گرديده كه سوره اي در قرآن به نام "قلم" نامگذاري شود و نيز خداوند به "قلم" سوگند بخورد كه "ن و القلم و ما يسطرون؛ سوگند به قلم و آنچه مي نويسد". همچنین مركب قلم انديشمندان آگاه و متعهد از خون سرخ شهيدان برتر دانسته شده، چرا خون شهيد سيلي عظيم و بنيان كن است، ولي قلم عالم سيل بند و جهت بخش آن. امام صادق(ع) در سخني زيبا می فرماید: من گريه كننده اي را نديدم كه در حال گريه زيباتر از قلم تبسم زند و بخندد.

جايگاه نوشتار و قلم در کلام امام علي (ع) نمايشگاه توانمندي هاي انديشه انديشمندان معرفي مي شود: انديشه هاي دانشمندان در اطراف قلم هايشان قرار دارد.

از اين رو در آموزه هاي ديني آمده که از حقوق فرزند بر پدر این است که نام نيك بر او گذارد، كتابت و نوشتن به او بياموزد و پس از بلوغ او را همسر دهد.

ابداع نوشتار نشانه اي از تمدن بشري است و انسان امروزي توانسته است رد پاي تمدن ها و ايجاد و رشد و افول آنها را از طريق خط و نوشتار دنبال نمايد. انسانها از نوشتار به عنوان ابزاري براي ارتباط با همنوع خود استفاده كرده اند. نمادهاي قديمي در غارها و كتيبه هاي كهن نشانه هايي از ارتباط نوشتاري در اعصارگذشته است.