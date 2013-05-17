لزوم برگشت از سیاستهای ریاضتی/ انتقاد از سیاستهای آلمان برای مهار بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هندلزبلات"، "آرنود مونته بورگ"، وزیر صنایع فرانسه با انتقاد از سیاستهای آلمان در غلبه بر بحران خواستار بازنگری در سیاستهای اقتصادی اروپا شد.

وی که در گفتگو با اقتصاد دادن ارشد سابق بانک مرکزی اروپا سخن می گفت از لزوم تغییرات اساسی در منطقه یورو و بانک مرکزی اروپایی سخن گفته و اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا در وضعیت موجود متوقف و قفل شده است. اصول مبتنی بر قرارداهای اروپایی باید به صورت هوشمندانه تفسیر شوند ، بنابراین بدون تغییر قراردادهای اروپایی ما وارد سیاستهای دیگری می شویم.

"مونته بورگ"، بانک مرکزی انگلیس را به عنوان نمونه ای که می توان از آن تبعیت کرد ارزیابی کرده و اظهار داشت که این بانک چک های دولتی برای جلوگیری از رنج شهروندان صادر می کند.

وی همچنین تصریح کرد که سیاستهای ریاضتی حمایت شده از طرف آلمان رشد اقتصادی را خفه می کند.

وزیر صنایع آلمان همچنین تصریح کرد که ما باید از خود علیه رقابتهای ناعادلانه به ویژه با کشورهای غیر اروپایی حمایت کنیم. ما تنها عضو احمق در دهکده جهانی هستیم که به گونه ای دیگر رفتار می کنیم.