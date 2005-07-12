بيش از چهار هزار جوان گلستاني از برنامه آموزشي ICDL بهره مند شدند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، "عبدالسلام مهيني " دركار گروه بانوان وجوانان استان گلستان افزود: يك هزار و 10نفر از اين تعداد، تابستان و سه هزار و640 نفر در زمستان سال گذشته دراين برنامه هاي آموزشي شركت كردند.

به گفته وي، از اين تعداد 69 درصد زن و 31 درصد نيزمرد بوده اند كه تعداد زنان بالاتر از ميانگين كشوري بوده است.

وي خاطرنشان كرد: هدف از اين آموزش رايانه اي كمك به كارآفريني جوانان بوده است.

مهيمني تصريح كرد: 64درصد ازشركت كنندگان در اين دوره آموزشي را جوانان بيكارتشكيل مي دادند.

وي ادامه داد: بقيه شركت كنندگان اين دو دوره آموزشي را دانشجويان، كارمندان و دارندگان كار آزاد تشكيل مي دادند.

نماينده سازمان ملي جوانان با اشاره به كيفيت مطلوب مكان و زمان دوره هاي آموزشي اضافه كرد : بر اساس نظرسنجي به عمل آمده 75 درصد از شركت كنندگان دراين دوره آموزشي زمان برگزاري اين دوره ها را خوب و خيلي خوب توصيف كردند.