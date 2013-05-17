12 ميليارد تومان براي تكميل پروژه موزه ملي استان همدان نياز است

به گزارش خبر نگار مهر عليرضا ايزدي پيش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: پيشرفت اين پروژه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بيان اينكه اين پروژه دو بخشي است، اظهار كرد: بخش گنجينه آن 80 درصد پيشرفت داشته ولي بخش ساختمان آن تنها 15 درصد پيشرفت كرده است.

وي ادامه داد: اعتبار اين پروژه زمانبر بوده و ما بر اساس شرايط اقليمي استان كار را پيش مي بريم.

ايزدي با اشاره به اينكه شرايط اقليمي همدان اجازه كار طولاني مدت را نمي دهد، گفت: تا كنون 842 ميليون تومان براي اين طرح هزينه شده است.

مدير كل ميراث فرهنگي همدان در حاشيه رونمايي از اشيا تاريخي استان كه شامل دستبند زرين، گوشواره هاي زرين، جام نقره، پيكره بز كوهي نقره اي، برگ هاي زرين، جام نقره و گلدان نقره بود، گفت: اين اشيا كه از گنجينه ملي استان بيرون آمده متعلق به دوره هخامنشي و اشكاني بوده است.

ايزدي با اشاره به اينكه حق مردم است كه اين آثار را ببيند، افزود: حدود 13 هزار اثر ديگر در گنجينه قرار دارد كه در دوره هاي بعدي در معرض ديد مردم قرار خواهد گرفت.

وي اظهار كرد: همدان از لحاظ آثار تاريخي و هنري و قدمت تاريخي يكي از بي نظيرترين استان ها است.

ايزدي ادامه داد: اشيايي كه اكنون از رونمايي مي شود، زحمات زيادي براي كشف آن كشيده شده تا ادر معرض ديد همه قرار گيرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا كيد كرد: اينها قطره اي از درياي تمدن همدان بزرگ است، كه به مدت يك هفته در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.

ايزدي اظهار داشت: متاسفانه برخي از اشيا با ارزش كشور توسط عده اي سود جو و قاچاقچيان از مملكت خارج شده است.

وي در پايان سخنانش اضافه كرد: در پنجم مهر ماه امسال يك سري از اشيا گنجينه همزمان با هفته جهانگردي رونمايي خواهد شد.