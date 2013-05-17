حضور صهیونیست ها در نشست ناتو/ایران و سوریه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، شهر لوگزامبورگ از امروز جمعه شاهد برگزاری کنفرانس ناتو است از همین رو سه عضو کنیست نیز به این شهر رفته اند تا نقطه نظرات سران تل آویو را به اطلاع مقامات سازمان آتلانتیک شمالی برسانند.

به نوشته این روزنامه، سه نماینده کنیست در سفر به لوگزامبورگ درمورد مسائل مهمی چون ایران، وضعیت سوریه و همچنین وضعیت موجود در سرزمین های فلسطینی با اعضای ناتو گفتگو خواهند کرد.

نمایندگان رژیم صهیونیستی تا روز دوشنبه در لوگزامبورگ خواهند بود . مهمترنی محور مذاکرات اعضای ناتو در این نشست تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه خواهد بود.

دیگر مواردی که در نشست لوگزامبورگ در مورد آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد موضوعاتی همچون وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای چند ملیتی از این کشوز، وضعیت کشور آفریقایی مالی، و همچنین بودجه های دفاعی ناتو با توجه به بحران اقتصادی اروپا خواهند بود.