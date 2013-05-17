ایران از هند دارو و خودرو وارد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، پس از آنکه پرداخت پول نفت وارداتی از ایران به صورت دلار برای هند ناممکن شد دهلی نو و تهران توافق خود را بردای پرداخت پول با روپیه اعلام کردند اما گویا هند در پرداخت این پول به روپیه نیز مشکل دارد.

از همین رو هند اکنون قصد دارد با ارسال خودرو و دارو به ایران بدهی های خود به تهران را پرداخت کند.

در هیمن رابطه یک مقام هندی گفت : مذاکراتی با ایران در مورد صادرات خودرو، دارو، فولاد، خدمات مهندسی و انرژی داشته ایم که تهران nر شرایط فعلی علاقه مند به واردات خودرو و دارو است.