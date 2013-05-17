میزان مشارکت مردم اقتدار نظام را در پیشبرد اهداف بین المللی بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن اشاره به نزدیکی ایام تبلیغات انتخابات به آحاد مردم توصیه کرد اگر وارد مجلسی شدید که در آن غیبت، تهمت و سیاه نمایی بود آن مجلس را به نشانه اعتراض ترک کنید.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم باید دنبال انتخاب فردی مردمی، مقاوم، مدیر و مدبر باشند، تصریح کرد: معیارهایی که رهبری تعیین کردند را برای انتخاب فرد اصلح مد نظر قرار دهید.

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه رئیس جمهور آینده باید اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: این فرد باید دارای تهذیب اخلاقی باشد و به مسایل حاشیه ای که نتیجه ای جز ضرر ندارد نپردازد.

عبدوس با اشاره به بحران اقتصادی که امروز تمام دنیا را گرفتار کرده است، افزود: مشکلی موجود در کشور نباید مانع نادیده گرفتن پیشرفت ها باشد و امروز شاهد اقتدار و امنیت بسیار خوب در کشور هستیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم برکات و نعمت امنیت کشور را به خوبی درک می کنند، خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت و آرامش در گرو مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت کشور است.

امام جمعه موقت سمنان، همچنین با یادآوری 27 اردیبهشت و گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، تصریح کرد: نقش ارتباطات در دنیا بسیار حائز اهمیت است و دشمنان انقلاب اسلامی با بهره گیری از همین ارتباطات اعتقادات ملت ایران را هدف گرفته اند و در صدد بی هویت ساختن جوانان و نوجوانان ایران اسلامی هستند.

عبدوس با اشاره به کارکردهای مثبت و منفی پیشرفت تکنولوژی در زندگی امروز، گفت: خانواده ها باید مراقب فرزندان خود در برابر هجمه های فرهنگی دشمن باشند.