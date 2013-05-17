عبور از بحران فتنه 88 با تبعیت از ولایت ميسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس سبحانيان در جمع بسيجيان استان يزد با بیان اینکه در فتنه 88، خطبه ولی فقیه همانند آبی که روی آتش ریخته می شود، فتنه را خاموش کرد، اظهار داشت: ما تمام این حقایق را از مکتب اهل بیت(ع) و حضرت زهرا (س) آموخته ایم.

وي افزود: آنچه امروز جامعه ما را با قدرت و صلابت سرپا نگه داشته است و توانسته ایم از این کورانه های سخت با غرور و افتخار عبور کنیم، تبعیت از ولایت فقیه بوده است.

سبحانیان با بیان اینکه امام در جامعه همانند کعبه ای است که افراد به دور آن می چرخند، عنوان كرد: ما امروز باید بدانیم که نقش اصلی و محوری و به عنوان عمود خیمه انقلاب ولایت فقیه بوده و تا زمانی که این ستون پابرجا باشد هیچ آسیبی انقلاب را تهدید نمی کند.

سبحانیان تأکید کرد: اگر جامعه بر اساس محور ولایت حرکت کند، از امکان تشطتی که در جامعه به وجود خواهد آمد، به طور قطع جلوگیری خواهد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر با اشاره به نقش حضرت زهرا (س) در تبیعت از ولایت، اظهار داشت: این حقیقت برای تمام مسلمان مشهود است که حضرت زهرا (س) از جمله کسانی بود که فدای ولایت امیرالمومنین علی (ع) شد و از راه ولایت پیروی کرد.

سبحانیان به خطبه ای که حضرت زهرا (س) در مسجد مدینه خواند، اشاره کرد و گفت: یکی از تعبیرات این خطبه این بود که اطاعت از ولایت باعث نظام ملت و وفاق ملی می شود.