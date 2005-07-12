نيوزويك : حملات لندن براي آمريكا يي ها دردناك تر از انگليسي ها است //رعب و وحشت شهروندان ما را فرا گرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نشريه نيوزويك ، دردوران جنگ جهاني دوم و در جريان حملات هوايي ، متروي لندن صرفا به عنوان يك پناهگاه مورد استفاده قرار مي گرفت و هر شب هنگامي كه هواپيماهاي جنگي بمب هاي خود را بر فراز شهر رها مي كردند همه خانواده ها به سوي مترو سرازير شده و در آنجا پناه مي گرفتند .

اما اين درحالي است كه هفته گذشته متروي لندن صحنه يك قتل عام بود و نه يك پناهگاه چرا كه در جريان 3عمليات تروريستي و انفجار خونيني كه در مترو اتفاق افتاد و انفجار ديگري كه در يك اتوبوس اتفاق افتاد بيش از 49تن كشته و بيش از 700تن مجروح شدند.

نيوزويك مي نويسد : در يك تونل عميق كه با لاشه واگن هاي مترو مسدود شده و به جولانگاه موش ها تبديل شده بود ، ماموران امداد و نجات تا 2روز پس از انفجار هنوز موفق نشده بودند تمامي اجساد را بيرون آورند.

به هر حال آنچه كه مسلم است اينكه پيام اين عمليات تروريستي براي تمام اهالي شهر لندن و همينطور براي تمام مردم جهان كاملا مشخص بود و آن هم اين بود كه در عصر ترور ديگر پناهگاه معنا و مفهومي ندارد و ديگر هيچ محل امني نيست كه بتوان به آنجا پناه برد.

نيوزويك معتقد است : تاريخ هفتم ژوئيه به عنوان يكي از روزهاي خونين انگليس پس از جنگ جهاني دوم در تاريخ ثبت خواهد شد و بشريت هرگز آن را فراموش نخواهد كرد.

اين مجله مي افزايد : از اوايل دهه هفتاد تا اواسط دهه نود ، انگليس بيش از 2 دهه حملات تروريستي را از جانب ارتش جمهوريخواه ايرلند متحمل شده است ( با اين تفاوت كه ارتش جمهوريخواه ايرلند بر خلاف شبكه تروريستي القاعده معمولا قبل از انفجار بمب در خصوص آن هشدار مي داد.)

همچنين اليزابت دوم ملكه انگلستان كه ديروز كودك جذاب و نوپاي زمان جنگ جهاني دوم بود و امروز به يك زن بدقواره كوتاه قامت اما شكوهمند و با وقار تبديل شده است ، از بيمارستان هاي لندن و مجروحان حادثه بازديد به عمل آورد و اعلام كرد: " متاسفانه ما همگي درانگليس با اقدامات تروريستي آشنا هستيم اما آنهايي كه اين اقدامات وحشيانه را عليه مردم بي گناه طراحي و اجرا مي كنند بايد بدانند كه هرگز نمي توانند طريقه زندگي ما را تغعير دهند."

ملكه همچنين به اين نكته اشاره كرد كه هيتلر هم زماني سعي مي كرد سايه رعب و وحشت را بر لندن و شهروندان آن مستولي سازد اما دور از روياي فتح بريتانيا در برلين به خودكشي اقدام كرد.

با آنكه پس از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر در آمريكا حملات تروريستي ديگري در اقصي نقاط جهان نطير بالي در اندونزي ، كنيا ، تركيه و اسپانيا اتفاق افتاد اما شايد آمريكايي ها فكر مي كردند كه نظير حملات يازدهم سپتامبر در كشورشان و يا در كشورهاي ديگر اتفاق نخواهد افتاد چرا كه آنان فكر مي كردند حملات يازدهم سپتامبر زاييده اقدام اشتباه يك گروه تندرو اسلامي بوده است كه شايد ديگر هرگز تكرار نشود و نمي دانستند كه اين حملات در واقع نويد دهنده و پيش درآمد حملات تروريستي ديگري خواهد بود.

به همين خاطر است كه حملات لندن براي آمريكا يي ها دردناك تر است چرا كه حملاتي تقريبا مشابه با آنچه كه در نيويورك اتفاق افتاد بار ديگر دركشور دوست يعني انگليس كه داراي فرهنگ و زباني مشترك با آمريكا است اتفاق افتاده و به همين خاطرآمريكايي ها خود را با برادران انگليسي شان همدرد مي دانند.

به هر حال حملات لندن نتيجه اي را جز رعب و وحشت براي شهروندان انگليسي به خصوص ساكنان شهرها در بر نداشته چرا كه آنان مجبورند هر روز با اين فكر براي رفتن به محل كار خود سوار مترو و يا اتوبوس شوند كه آيا سفر روزانه آنان تا محل كار عاقبتي مرگبار خواهد داشت.؟