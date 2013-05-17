کاندیداها از تخريب رقیب بپرهيزند/مردم دامغان اجازه انتقال سرمايه هاي خود به مرکز استان را نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمود ترابي ظهر جمعه در آئين نماز عبادي-سياسي این هفته دامغان و در مركز آموزش علمي-كاربردي حضرت رسول اكرم(ص)، پرهيز از تخريب و بی اخلاقی را مهمترین اولویت برنامه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ذکر کرد و افزود: نبايد بهانه به دست دشمنان داد و از سوء استفاده جلوگیری كرد.

وي حفظ آرامش را برای تحقق حماسه سياسي ضروری دانست و خاطرنشان کرد: انتخابات يك امتحان بزرگ الهي است كه بايد بكوشيم همه ما در اين امتحان پيروز باشم.

خطیب جمعه دامغان ضمن تاکید بر اینکه اين انتخابات نبايد به گناه تبديل شود، وجود گناه را باعث كاهش اهميت و جايگاه رياست جمهوري دانست و افزود: نامزدهاي انتخاباتی از دادن وعده هاي توخالي پرهيز كنند و فقط حقايق را با مردم در ميان بگذارند.

وی به فرا رسيدن اول خرداد سالروز محاصره اقتصادي آمريكا بر علیه ايران در سال 59 اشاره داشت و افزود: اين کار پس از پيروزي انقلاب رخ داد و جز قوي تر شدن كشور و ملت ايران در مقابل دشمنان چیز دیگری در بر نداشت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان پيامدهاي مثبت محاصره اقتصادي دشمن عليه ملت ايران را دستيابي ايران به انرژي هسته ای، راه سازي و كشف منابع جديد اورانيوم دانست و گفت: به كوري چشم دشمنان، ملت ايران در مقابل فشارها كوتاه نيامد و با مقاومت بيشتر توانست به دستاوردهاي خوبي نايل شود.

ترابي همچنین با اشاره به فرارسيدن 29 ارديبهشت سالروز جهاني موزه و فرهنگ اسلامي، اظهار داشت: كشور ايران و شهر تاريخي و مذهبي دامغان داراي دانش ها و باورهاي فراواني است که لازمه همت بیشتر مسلان جهت معرفی قابلیت های تاریخی و باستانی است.

وي تصريح كرد: رهبر فرزانه انقلاب در سفر سال 85 به استان سمنان، شهرستان دامغان را به عنوان يك شهر كهن و تاريخي ياد كردند و انتظار ما نز از مسئولان ميراث فرهنگي اين است كه از توجه به اين شهر تاريخي و فرهنگي غافل نشوند.

امام جمعه دامغان با انتقاد از عملکرد مسئولان استان در خصوص مطرح کردن انتقال مركز علمي-كاربردي حضرت رسول اكرم(ص) دامغان به سمنان گفت: سرمايه هاي عظيمي در اين مركز نهفته است و مردم شريف و ولايتمدار دامغان هيچ وقت اجازه انتقال اين مركز را نخواهند داد.

ترابی از وزير جهاد كشاورزي خواست كه مانع این امر شود و دستورات لازم را در اين زمينه صادر كند.

وي در خاتمه به بحث اعتكاف نيز اشاره داشت و گفت: اعتكاف يك سنت حسنه است و زمينه خودسازي انسان را فراهم مي كند.