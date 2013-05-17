رئيس جمهور آينده بايد فردي ولايي و توانمند باشد/ وحدت و همدلي رمز اقتدار نظام اسلامي

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج كه در مسجد جامع اين شهر برگزار شد، اظهار داشت: راي مردم ايران براي انتخاب رئيس جمهور آينده كشور بايد به فردي ولايي و توانمند باشد تا رئيس جمهور آينده بتواند در راستاي خدمت هر چه بهتر به مردم وارد عرصه شده و نسبت به رفع مشكلات فعلي اقدام كند.

وي ادامه داد: برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها در 24 خرداد ماه سال جاري يكي از حساس ترين مقاطع تاريخ انقلاب اسلامي ايران به شمار مي رود و به همين دليل بايد زمينه و فرصت براي حضور و مشاركت مردم در صحنه و همچنين بهترين انتخاب از سوي آنها فراهم شود كه انتخاب اصلح مردم مي توان زمينه را براي اقتدار بيشتر كشور فراهم كند.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه دشمن همواره سعي مي كند كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات كاهش پيدا كند و در اين دوره نيز توطئه هاي مختلفي را در دست اجرا دارد، يادآور شد: حضور پرشور و باشكوه مردم در صحنه باعث افزايش اقتدار نظام اسلامي در عرصه هاي مختلف مي شود و به همين دليل همه ما بايد در راستاي حضور بيشتر مردم در انتخابات تلاش و كوشش داشته باشيم.

وي با اشاره به دستاوردهاي حضور مردم در روز انتخابات بيان كرد: افزايش حضور مردم در انتخابات اقتدار ايران اسلامي را در مواجه با دشمنان افزايش مي دهد و اين اقتدار ايران اسلامي فرصت هاي بهتري را براي رفع مشكلات فعلي فراهم مي كند و با توجه به فرموده مقام معظم رهبري مبني بر خلق حماسه در سال جاري بايد شرايط و زمينه براي حضور هر چه بهتر مردم در صحنه انتخابات و عينيت بخشيدن به حماسه سياسي به معني واقعي كلمه فراهم شود.

ماموستا مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود به امنيت كنوني ايران اسلامي اشاره كرد و گفت: امروز به بركت حضور همين مردم در صحنه است كه ايران اسلامي با تمام توان در مقابل توطئه هاي دشمنان ايستادگي مي كند و عليرغم توطئه هاي مختلف دشمن كشورمان همچنان به عنوان يكي از قدرت هاي منطقه و جهان مطرح است.

وي وحدت و همدلي هر چه بيشتر مردم را بهترين فرصت در راستاي افزايش اقتدار ايران اسلامي براي حضور در عرصه هاي مختلف عنوان كرد و يادآور شد: در حالي كه در كشورهاي اطراف هر روز شاهد ناامني و مسائل مختلف هستيم ولي ايران اسلامي به عنوان يكي از امن ترين كشورهاي جهان مطرح است و بايد شكرگذار اين نعمت ارزشمند باشيم.

امام جمعه سنندج بر لزوم حفظ وحدت در جامعه به عنوان يكي از الزامات عصر حاضر تاكيد كرد و اظهار داشت: وجود وحدت و همدلي در بين مردم و مسئولان بهترين زيرساخت براي رسيدن به توسعه و پيشرفت بهتر است و انتظار مي رود كه همه ما بتوانيم به بهترين شكل ممكن وظيفه خود را در راستاي تحكيم پايه هاي وحدت و همدلي در كشور انجام دهيم.

وي در بخش پاياني سخنان خود در نماز جمعه امروز سنندج به فرارسيدن ايام ماه مبارك رجب اشاره كرد و افزود: رجب يكي از ماه هاي مهم است و به همين دليل همه مسلمانان بايد در راستاي رعايت شان و جايگاه اين روزهاي عزيز تلاش داشته باشند.

ماموستا مجتهدي حضور در مناسبت هاي مذهبي از سوي مردم و عمل به دستورات دين مبين اسلام به ويژه در ماه رجب را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بر اساس آيات قران مجيد كساني كه در اين ماه اطاعت و بندگي خداوند متعال را انجام دهند گناهانشان بخشيده مي شود و به همين دليل بايد ما مواظب اعمال و رفتار خود باشيم.