دبير مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي : وجدان شخصي مبناي اخلاق پزشكي نيست

دكتر عليرضا پارساپور، دبير مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره دلايل عدم كارآمدي اخلاق پزشكي در كشور اظهار داشت : براي ضعف عملي اخلاق پزشكي دلايل مختلفي مي توان ارائه كرد. تا زماني كه ما نتوانيم در اين زمينه افراد متخصصي را تربيت كنيم كه دغدغه آنها اخلاق پزشكي باشد ما نمي توانيم اين رشته را در دانشگاه ها نهادينه كنيم.

وي افزود: يكي از مهمترين گامهاي ما بايد اين باشد كه افرادي را انتخاب و به صورت تخصصي آموزش دهيم كه تمام وقت در اين زمينه تلاش كنند. با تحقق چنين هدفي مي توانيم در بعد تئوريك با مشكلات كمتري روبرو شويم.

دكتر پارساپور در ادامه سخنانش به بعد عملي اشاره كرد و گفت : دانشجويان پزشكي ما در زمان تحصيل خيلي با مباحث اخلاق پزشكي آشنا و توجيه نيستند. اكثرا آن چيزي را كه مبناي قضاوت قرار مي دهند، وجدان شخصي اين افراد است. لذا اين قضيه نمي تواند مبناي اخلاق پزشكي باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه جايگاه آموزشي اخلاق پزشكي در كدام يك از دپارتمانهاي پزشكي و يا الهيات و فلسفه باشد گفت : هر دو نوع آموزش در دپارتمانهاي پزشكي و يا الهيات و فلسفه مورد توجه قرار دارد و مي تواند موثر نيز باشد. دپارتمانهايي هستند كه از مبناي پزشكي به اين قضيه نگاه مي كنند و همين طور دپارتمانهايي نيز از منظر حقوق و فلسفه به اين مسائل مي پردازند. اما آنچه كه مسلم است هيچ كدام از اين نهادها نمي توانند به بحث اخلاق پزشكي به تنهايي بپردازند.

دكتر پارساپور تاكيد كرد: ما اگربخواهيم يك قضاوت جامع دربحث اخلاق پزشكي داشته باشيم بايد يك گروه مشتركي از رشته هاي مختلف تشكيل دهيم تا بتوانيم به تصميم گيري هماهنگي برسيم و در گام هاي بعدي اخلاق پزشكي را به سطوح مختلف محافل علمي انتقال دهيم. ما فعلا تلاشمان را در سطح بضاعتمان پيگيري مي كنيم. مباحث اخلاقي از جمله مسائلي است كه افراد علاقمند در آن بسيار اندك است ،خصوصا درعلوم پزشكي چندان با اقبال مواجه نمي شود. از طرف ديگر ، عموم جامعه با مسائل اخلاقي درگير و به آن نياز دارند. لذا ما نيازمند زمان زيادي هستيم كه بتوانيم به لايه هاي مختلف محافل علمي اين علوم را انتقال دهيم .

دبير مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي اظهار داشت : يكي از مهمترين دلايلي كه بحثهاي اخلاق پزشكي به مرور مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه نگرش و رويكرد جامعه نسبت به پزشكان در حال دگرگوني است. قبلا مسئله پدر سالاري براي پزشك مطرح بود و تنها پزشك بود كه مصلحت بيمار را تشخيص مي داد و بيمار حق نداشت در اين زمينه اظهار نظري كند و پزشك هر تصميمي مي گرفت بدون توجه به خواسته بيمار مورد قبول بود. اما اين نگرش اكنون تغيير كرده است و پزشك بايد در تصميم گيري، بيمار را آگاه سازد. اكنون پزشك هر اقدامي كه براي بيمار انجام مي دهد بايد با رضايت او باشد . پزشك حق ندارد از سوي بيمار تصميم گيري كند و اولويت بندي كه در ذهن دارد به بيمار تحميل كند.

دكتر پارساپور يكي ديگر از موارد برجسته شدن بحث اخلاق پزشكي را افزايش مطالبات جامعه و حق انتخابي كه از سوي بيماران انجام مي شود دانست و گفت : ما قطعا نمي توانيم يك نسخه اي را تجويز و همان را اعمال نماييم. خيلي از مسائلي كه در اخلاق پزشكي مطرح است در بحث درماني مطرح نمي شود ما ترجيح مي دهيم مسائلي را كه در اخلاق پزشكي مطرح است به صورت كدهايي ارائه دهيم كه يك پزشك بداند كه در قبال بيمار چه بايد بكند و تصميم گيريهايش را اعمال كند.



دبير مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي در پايان اظهار داشـت : مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي در جهت رفع تعارضات و قانونمند كردن برخي از مسائل با مراكز قانوني مانند سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني در ارتباط است. اما آنچه كه اهميت دارد سير تكويني بحث اخلاق پزشكي است كه ما تمام تلاش خود را در جهت تحقق اين مهم مي نماييم.