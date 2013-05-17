به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به کاندیداهایی که با احساس شرعی برای نامزد ریاست جمهوری شده‌اند، اظهار داشت: کسی که با این احساس وظیفه برای ریاست جمهوری نامزد شده است، این نیت خود را تا پایان انتخابات به یاد داشته باشد و نکند که برای بدست آوردن آراء بیشتر رقیبی را تخریب و یا از بانوان بی‌حجاب استفاده کند چرا که این عمل گناه بوده و با آن احساس وظیفه شرعی هم خوانی ندارد.

وی با بیان اینکه اگر کسی برادر دینی خود را متهم کند، ایمانش پاک می‌شود، بیان داشت: ممکن است در قسمت‌هایی از قانون اشکالاتی وجود داشته باشد اما فعلا قانون کشور همین است و باید نسبت به رعایت آن تلاش کنیم و این بهتر از بی قانونی در مملکت است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری عنوان کرد: مملکت قانون دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی که صلاحیتش رد می‌شود بداند که ناصالح نبوده و اگر نیت شرعی داشته می‌تواند در جایی دیگر به کشور خدمت کند.

وی ادامه داد: هر کسی را که شورای نگهبان تایید می‌کند دارای معیارهای لازم برای ریاست جمهوری است اما مردم باید کسی را انتخاب کنند که از همه آنها دارای ویژگی‌ها و صلاحیت‌های بیشتری برای اداره یک کشور اسلامی باشد.

خودداری از دورغ و تهمت

امام جمعه قم اضافه کرد: هیچکس نباید برای حمایت از نامزدی، کاندیدتی دیگری را که او هم از سوی شورای نگهبان به عنوان صالح معرفی شده تخریب و یا بدگویی کند که همه این کارها گناه است.

آیت الله استادی در این زمینه عنوان کرد: اگر چه غیبت در جایی حلال است و امام علی(ع) نیز در رابطه با معاویه این عمل را انجام می داد اما هیچگاه با تهمت و دروغ همراه نبود.

وی با تاکید بر اینکه نباید کسی در مسیر انجام کار خوبی گناه کند، یادآور شد: این انتخابات باید با دیگر انتخابات کشور بسیار فرق داشته باشد و با پرهیز از تخریب، تهمت و دروغ الگو و سرمشقی برای دیگر کشورها باشد.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه بدبخت ترین انسان کسی است که دینش را برای به قدرت رسیدن کسی دیگر از دست بدهد، عنوان کرد: کسی که برای رئیس جمهورشدن فردی گناه می‌کند، اگر چه حضور حداکثری افراد در انتخابات هم باشد، اما انجام معصیت مناسب جمهوری اسلامی نیست.

عضو شورای عالی حوزه علمیه افزود: رسانه‌ها و گروه‌ها باید بسیار توجه کنند که تا جایی که امکان دارد بی طرف باشند و اگر هم از کاندیدایی حمایت می کنند این کارشان با تخریب دیگران همراه نباشد.

وظیفه مردم شرکت در انتخابات و تشویق دیگران برای حضور حداکثری است

وی با بیان اینکه شرکت در انتخابات وظیفه دینی همگان است، ابراز داشت: وظیفه مردم شرکت در انتخابات و تشویق دیگران برای حضور حداکثری در این عرصه است و این عمل موجب حمایت از اسلام، نظام جمهوری اسلامی و ناامیدی دشمن از توطئه هایش می‌شود.

وی ادامه داد: لازم است کسی را انتخاب کنیم که نسبت به دیگران دارای صلاحیت بیشتر، کاراتر، متدین تر، توجه ویژه به مسائل فرهنگی و علاوه بر داشتن نقاط قوت دولت قبلی، نقاط ضعف آن را نداشته باشد.

آیت الله استادی با تاکید بر رعایت تقوا و حلال و حرام افزود: تقوا بهترین زاد و آرامش در دنیا برای انسان ها در جامعه است و در آخرت موجب نجات از عذاب می شود.

وی با اشاره به اینکه با گناه در ماه رجب احترام این ماه بزرگ را نگه نداشته ایم، افزود: در این ماه به عبادت و دعا بسیار سفارش شده و گناه در این ماه 2 برابر مجازات دارد، همچون که ثواب دارای 2 برابر پاداش در این ماه است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه ادامه داد: در این ماه پربرکت بسیار دعا کنید و رئیس جمهوری را از خداوند طلب کنید که بتواند وضعیت معیشتی مردم را رفع و در برابر دشمنان ایستادگی و کشور را هر چه بهتر اداره کند.

آيت الله استادي با اشاره به حدیثی از امام هادی(ع) و آیه ای از قرآن کریم اضافه کرد: دنیا همچون بازاری است که سود و زیان در آن بسیار مهم است و اگر از عمرمان را در راه درست بهره برداری کنیم، هم در دنیا و آخرت سود کرده ایم.

وی با بیان اینکه گناه در زندگی انسانی که به لوازم ایمان ملتزم است، معنایی ندارد، بیان کرد: رسول خدا (ص) همواره انسان رابه خودداری از غیبت فرامی خواند و ترک آن را بهتر از هزار رکعت نماز مستحبی عنوان می کند.

عدم رعایت اخلاق اسلامی عامل فساد

عضو شورای عالی حوزه علمیه با بیان اینکه گناه در کنار نماز و عبادت فایده ای ندارد، یادآور شد: عدم رعایت اخلاق اسلامی در جامعه موجب بروز فساد و گناه هایی در جامعه شده که نیاز است با دور کردن لوازم گناه از خانه و خانواده خود زمینه انجام گناه را از خود و خانواده دور کنیم.