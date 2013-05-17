تابعیت محض از مقام معظم رهبری مهمترین شرط احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) اظهار کرد: در زمان حضرت علی(ع) چهار گروه در مقابل ایشان صف آرایی کردند و فتنه‌های سیاسی و امنیتی زیادی را به وجود آوردند و کاری کردند جهان در سوگ ولایت بنشیند و همه این گروه ها در بی بصیرتی مشترک بودند.

نماینده ولی فقیه در بوشهر بیان کرد: بصیرت یک راه دارد و آن ولایتمداری است ولایتمداری ریشه کشف تمامی انحرافات و نابودی فتنه و انحراف است.

آیت الله صفایی بوشهری همانگونه که مارقین، ساکتین، قاسطین، ناکصین در زمان حضرت علی(ع) رفتار کردند هم اکنون نیز این چنین است اگر در آن زمان آنان در کنار مولا علی(ع) قرار داشتند باعث سعادت بود و هم اکنون سعادت انسان در کنار حضرت امام خامنه‌ای بودن است جهان بداند مردم شریف ایران آموختند که هیچ گاه اشتباه مردم کوفه را تکرار نکنند و حتی یک لحظه رهبر انقلاب را تنها نگذارند.

وی اظهار کرد: امسال رهبر انقلاب فرمودند سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است و ما به تمام کاندیداها و شورای نگهبان اعلام می کنیم نخستین و مهمترین شرط ریاست جمهوری ولایتمداری و تایعیت محض از مقام معظم رهبری است.

نماینده ولی فقیه در بوشهر گفت: مشروعیت و مقبولیت تمامی مسئولین از اطاعت محض از مقام معظم رهبری است و مردم ایران پیمان می‌بیندند چون اصحاب امام حسین(ع) که یک لحظه امامشان را تنها نخواهند گذاشت و از حریم ولایت دفاع خواهند کرد.