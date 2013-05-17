مسابقات ریاضی دانشجویان دانشگاه های کشور در سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ریاضی دانشجویان دانشگاه های کشور قدیمی ترین و با سابقه ترین مسابقات علمی است که از حدود 40 سال پیش به میزبانی یکی از دانشگاههای مطرح کشور برگزار می شود.

در این مسابقات که امسال در دانشگاه سمنان به مدت پنج روز برگزار شد 170 دانشجو در قالب 34 تیم از دانشگاه های کشور باهم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم های دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر و شهید بهشتی به ترتیب عنوان های اول تا پنجم را کسب کردند.

رقابت های جهانی این مسابقات اواخر تیرماه امسال در کشور مجارستان برگزار می شود.

مراسم اختتامیه این مسابقات روز جمعه با حضور برخی مسئولان کشوری و استانی در دانشگاه سمنان برگزار شد.

سی و هشتمین دوره این مسابقات اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه صنعتی کرمان برگزار خواهد شد.