دو فوتبالیست نوجوان قمی عضو تیم ملی شدند

عباس رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قم با توجه به فعالیت مدارس فوتبال و باشگاه های سازنده در رده های سنی پایه از بازیکنان مستعد و توانمندی در فوتبال برخوردار است و امید داریم که خیلی زود شاهد درخشش فوتبالیست های قمی در سطح اول فوتبال کشور باشیم.

وی ادامه داد: فوتبال قم برای بازگشت به دوران موفق گذشته نیاز به خون تازه ای دارد و این مهم تنها با سرمایه گذاری بر روی رده های سنی پایه و توجه به استعدادهای ناب این رشته میسر می شود که خوشبختانه اکنون دو تن از آنها عضو تیم ملی نوجوانان کشورمان هستند.

مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم ابراز داشت: به منظور تشکیل تیمی قوی برای حضور در مسابقات مهم برون مرزی و همچنین پشتوانه سازی برای آینده فوتبال کشورمان، کادر فنی تیم ملی زیر 15 سال از بازیکنان متعددی از نقاط مختلف کشورمان استعدادیابی کردند.

وی در ادامه با اشاره به حضور دو فوتبالیست قمی در بین نفرات انتخاب شده از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال نوجوانان، یاد آور شد: در دعوت از 27 بازیکن به اردوی تیم ملی زیر 15 سال کشورمان شاهد حضور محمد خیری و حسین حیدری دو فوتبالیست خوب و آینده دار استان قم نیز هستیم.

رحمانی افزود: علی طهماسب‌زاده سرمربی تیم ملی زیر 15 سال برای برگزاری دور جدید اردوی تیم ملی، 27 بازیکن را به اردوی جدید تیم ملی زیر 15 سال دعوت کرد که به غیر از دو بازیکن قمی، نفراتی از هفت استان دیگر نیز در این اردو حضور خواهند داشت.

وی ابراز داشت: کادر فنی تیم ملی زیر 15 سال، در پنج گروه 130 بازیکن را استعدادیابی کرد و این پنج گروه در زمین شماره دو کمپ تیم‌های ملی استعدادیابی شدند در حالی که استعدادیابی به صورت منطقه‌ بندی انجام شد و از شمال و جنوب و غرب و شرق کشور، استعدادیابی صورت گرفت تا اینکه کادر فنی به 27 بازیکن منتخب رسید و این بازیکنان در اردوی پیش رو با جدیت بیشتری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم اظهار داشت: یک بازیکن از اصفهان، 12 بازیکن از تهران، دو بازیکن از فارس، دو بازیکن از قم، یک بازیکن از گلستان، دو بازیکن از مازندران و چهار بازیکن از گیلان نفرات منتخب کادر فنی تیم ملی فوتبال زیر 15 سال کشورمان برای حضور در اردوی جدید این تیم هستند تیمی که علی طهماسب‌زاده سرمربی آن است و کورش آقازاده به عنوان دستیار و محمدرضا گل‌محمدی به عنوان مربی دروازه‌بانان آن فعالیت می کنند.